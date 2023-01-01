آثار التدخين المدمرة على صحة الفم والأسنان

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التدخين

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن الفم هو أول الأعضاء تأثرا بالتدخين خاصة انه معرض مباشرة للمواد الكيميائية المكونة للسيجارة والمكونة لما يسمى بالتبغ. وعواقب التدخين وخيمة ومزعجة ويمكن تلخيصها في التالي:

ما هي أضرار التدخين على الفم والأسنان؟
سرطان الفم والأنسجة المحيطة والتقرحات المزمنة والاصابة بالفطريات وتكمن خطورة سرطان الفم انه لا يظهر بمظهره الحقيقى الا فى مراحله المتأخرة
أمراض اللثة المزمنة تعتبر سببا رئيسيا في تاكل العظام و تساقط الأسنان.
تناقص حدة حاستي التذوق والشم ونقص معدل افراز اللعاب.
تلون وتغير لون الأسنان واللسان.
انبعاث روائح كريهه من الفم.

المصدر: elbalad

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