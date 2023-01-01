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نعرض لكم متابعينا الكرام أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: تقرير: آبل توقع اتفاقًا مع سامسونج للحصول على شاشات قابلة للطي - موقع الخليج الان المنشور في السبت 11 مايو 2024 07:17 صباحاً



تقرير: آبل توقع اتفاقًا مع سامسونج للحصول على شاشات قابلة للطي



أفادت صحيفة ‏DigiTimes التايوانية بأن شركة آبل قد وقعت اتفاقًا مع شركة سامسونج للشاشات ‏Samsung Display من أجل الحصول على شاشتها القابلة للطي، وذلك بعد العديد من الشائعات بشأن سعي الشركة الأمريكية إلى تطوير منتج بشاشة قابلة للطي.

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وأكدت الصحيفة التايوانية في تقريرها توقيع اتفاق بين الشركتين لتوريد شاشات قابلة للطي من سامسونج لآبل، لكن التقرير لم يتطرق إلى أي تفاصيل تخص ذلك الجهاز القادم، لكنه قد يكون على الأرجح هاتف آيفون أو جهاز آيباد استنادًا إلى تقارير أخرى سابقة.ولم تعلق سامسونج أو آبل على نحو رسمي على ذلك الاتفاق المزعوم، كما لم تفصح آبل رسميًا عن خططها بشأن إطلاق أجهزة بشاشات قابلة للطي.وتعمل شركة سامسونج للشاشات على تطوير شاشات العرض القابلة للطي الخاصة بها منذ سنوات، لذا من المهم للشركة أن تُكلل مجهوداتها بالنجاح. ومع أن الشركة تنتج العديد من الأجهزة القابلة للطي التي تلقى رواجًا بين المستهلكين، لكنها تطمح إلى المزيد من التقدم من خلال شراكة كبرى مع آبل.وتُعد شاشات سامسونج القابلة للطي الأكثر تطورًا، كما تستحوذ الشركة الكورية على مبيعات الأجهزة المحمولة القابلة للطي بحصة سوقية تجاوزت 66% خلال عام 2023 الماضي.وتفيد شائعات بأن أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل سيدخل خطوط الإنتاج بحلول عام 2026، وسيُطرح للبيع في وقت لاحق من العام نفسه، كما قد تعمل الشركة على جهاز آيباد أو ماك بوك قابل للطي ليكون متاحًا للشراء بحلول عام 2026 أو 2027.