«Valu» تطلق منتجها التمويلي الجديد «Ulter» لقيادة التحول على ساحة تمويل خدمة التسوق الفاخرة

أعلنت أمس شركة ?اليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق برنامج «Ulter» وهو أحد الحلول الابتكارية التي تتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة بكل سهولة، مع الاستفادة بحد تمويلي مرتفع يفوق خطط التمويل المتاحة في السوق المصري.



ويقدم «Ulter» خطط دفع مرنة، حيث يتيح للعملاء سداد مدفوعاتهم على أقساط تصل إلى 60 شهرًا، وبدون مقدم، مع تحديد فترات السداد وفقًا لقيمة التمويل، مما يضمن لهم تجارب شراء غير مسبوقة تلائم احتياجاتهم المالية.



سيساهم المنتج التمويلي الجديد «Ulter» في إحداث طفرة في السوق عبر تمكين العملاء من الحصول على المنتجات الفاخرة بكل سهولة، في إطار الاستراتيجية التي تتبناها ?اليو لتوفير باقة متكاملة من حلول التمويل التي تساهم في تعظيم القيمة للعملاء.

وتم إطلاق منتج «Ulter» في حفل بعنوان "Echoes of Luxury: Past Wonders Inspiring Modern Opulence" بالتعاون مع مؤسسة "كلتشرفيتور- آرت دي إيجيبت" (CulturVator by Art d’Egypte)، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في تنظيم الفعاليات والتجارب الفنية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وساهمت الفعاليات، والتي أقيمت بجوار هرم زوسر وسط رمال سقارة الذهبية، أحد أشهر المعالم الأثرية حول العالم، في خلق تجربة ابتكارية وفريدة من نوعها، من خلال إضفاء مفهوم جديد للرفاهية الحديثة والإبداع على الساحة المصرية. وأطلقت ?اليو منتجها التمويلي الجديد «Ulter» في أجواء من الحماس و الترقب بين الحاضرين، والذي شهد حضور مجموعة مختارة من المشاهير والشخصيات ورجال وسيدات الأعمال المرموقة والمتخصصين في مجال المنتجات الفاخرة والتمويل وكذلك الإعلاميين من حول العالم.ونجحت الفعاليات في استقطاب مجموعة من أبرز المتحدثين والمتخصصين من مختلف المجالات، ومن بينهم أنجيلا ميسوني، رئيسة ميسوني؛ ووفاء هنداوي، سفيرة العلامة التجارية «باكارا»؛ ماركوس جوشر من «كريستوفل»؛ وكاتيوسيا دي مارتينو ومهدي بن إبراهيم من «تيفاني آند كو»؛ وخبيرة الفن العالمية جيوفانا شيشوتو.وساهم المتحدثون، من خلال زيارتهم إلى مصر في مشاركة خبراتهم وتجاربهم لمد الجسور بين مجالات التصميم الحديث والفن والثقافة والتراث القديم، من خلال تقديم فعاليات مليئة بالرؤى والتجارب الملهمة، وهو ما يؤكد على أهمية إطلاق «Ulter» في دعم العلامات التجارية المحلية الفاخرة.وتضمنت قائمة المدعوين مشاركين من مختلف القطاعات، لتسليط الضوء على معالم التراث الثقافي المصري، مع تعزيز وصول «Ulter» إلى الساحة العالمية. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في ضوء الرؤية والقيم المشتركة لكل من ?اليو و"كلتشرفيتورمن آرت دي إيجيبت" (CulturVator by Art d’Egypte)، لتقديم تجارب متكاملة تجمع بين مجالات الفن والرفاهية وتساهم في تعزيز التبادل الثقافي، وهو ما يعكس رؤية مصر الابتكارية ونسيجها الثقافي المتنوع، والذي يرتكز على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة.وقد أطلقت ?اليو منتجها الجديد «Ulter» بهدف إعادة صياغة مفهوم تجربة التسوق للمنتجات الفاخرة في مصر، حيث تتيح حلولًا تمويلية سلسة ومرنة لقاعدة واسعة من العملاء الذين يتطلعون إلى الاستثمار في منتجات عالية القيمة. ويأتي إطلاق المنتج في ضوء التزام الشركة بتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق شراكاتها، بما يرسخ مكانتها الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية، مع إرساء معايير جديدة لتحقيق التميز وخلق تجارب عملاء غير مسبوقة. ويستهدف منتج «Ulter» تمويل شريحة المنتجات الفاخرة، حيث قامت الشركة بتصميمه لتلبية الطلب المرتفع على حلول السداد التي تتميز بالسهولة والمرونة، والتي تمكن العملاء من إتمام مشترياتهم عالية السعر من الأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والسفر، والسيارات، واليخوت، وغيرها من المنتجات والخدمات المرتبطة بنمط الحياة المتطور. وقد قامت ?اليو بالتعاقد مع أكبر متاجر في قطاع المنتجات الفاخرة، بهدف إثراء تجارب العملاء وتزويدهم بحلول تمويلية تلائم احتياجاتهم المالية مع تسهيل حصولهم على أنماط الحياة الفاخرة التي يتطلعون إليها.وفي هذا السياق أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ?اليو، عن سعادته بإطلاق المنتج التمويلي الجديد «Ulter»، الذي سيساهم في إحداث طفرة في السوق المصري عبر تمكين العملاء من شراء المنتجات والخدمات عالية القيمة من العلامات التجارية الفارهة دون التأثير على خططهم المالية، مع التمتع بحد ائتماني مرتفع يفوق خيارات التمويل التي يقدمها السوق المصري. وأشار حسونة إلى التقدم الذي حققته الشركة على هامش فعاليات إطلاق «Ulter»، بفضل اختيار موقع سقارة التاريخي لاستضافة الفعاليات، والذي ساهم في استعراض تراث مصر العريق لجمهور متميز يضم نخبة من العملاء المميزين وشخصيات الأعمال البارزة.وأكد حسونة على التزام الشركة بتلبية احتياجات العملاء وحرصها على تقديم خدمات تفوق توقعاتهم وتعزز تجاربهم عبر توفير حلول السداد المرنة وتجارب التسوق المتكاملة بالشراكة مع شبكة واسعة تضم مجموعة مختارة من أشهر المتاجر والعلامات الفاخرة. وأوضح حسونة أن برنامج «Ulter» يمثل إنجازًا بارزًا للشركة ضمن خططها لتقديم الحلول الابتكارية المتكاملة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء ممن يفضلون الرفاهية.وتعليقًا على هذا التعاون، أعربت نادين عبد الغفار، مؤسس شركة "كلتشرفيتور من آرت دي إيجيبت" (CulturVator by Art d’Egypte)، عن اعتزازها بالتعاون مع ?اليو، مشيرةً إلى نجاح الفعاليات في تسليط الضوء على إنجازات الإبداع البشري على مر العصور، حيث يعكس ذلك الإرث العريق لرؤية "إمحوتب" وأعماله، مع استكشاف مختلف آفاق وأوجه التكامل بين الفن والتصميم والتقدم المجتمعي. وأضافت عبد الغفار أنه تم دعوة الزوار في منطقة سقارة لخوض تجربة مثرية ومتعمقة تجمع بين المعالم الأثرية العريقة ومظاهر الإبداع المعاصر، وهو ما يبرز دور الشراكة الاستراتيجي في تسليط الضوء على التراث الثقافي المتنوع في مصر مع ودعم صناعات العصر الحديث في نفس الوقت.يُذكر أن برنامج «Ulter» سيستفيد من الخبرات الكبيرة التي تحظى بها شركة ?اليو كأبرز مقدمي حلول التمويل في السوق المصري، من خلال شراكتها مع العلامات التجارية الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج «Ulter» في تسهيل حصول العملاء على تجربة تسوق شاملة وتمكينهم من الوصول إلى المنتجات والخدمات عالية الجودة بأفضل الأسعار، مستفيدًا من منصة تكنولوجيا الخدمات المالية التي تنفرد بها «?اليو» وكذلك شبكة شراكائها الواسعة.