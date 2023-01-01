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«SpaceX» تُحضّر لرحلة تاريخية إلى الفضاء

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صورة الخبر: SpaceX
SpaceX

قررت شركة سبيس أكس، التابعة للملياردير الأمريكي آيلون ماسك، بالتعاون مع شركة Shift4 Payments، لإطلاق رحلة تاريخية في الفضاء تحمل اسم “Polaris Dawn” كما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وسيتم إطلاق هذه البعثة على متن المركبة الفضائية "Dragon" باستخدام صاروخ " Falcon 9" من ولاية فلوريدا، حيث سيقضي طاقم الرحلة ما يصل إلى 5 أيام في المدار.

ويتكون الطاقم من 4 أشخاص، بما في ذلك قائد المهمة "جاريد إيزكمان"، وطيار المهمة "سكوت بوتيت"، و أخصائية المهمة "سارة جيليس"، وأخصائية المهمة والمسؤولة الطبية "آنا مينون".

والهدف الرئيسي للبعثة هو الوصول إلى ارتفاع مداري أولي يبلغ 870 ميلًا، مما يجعلها أعلى من أي رحلة فضائية مأهولة منذ مهمة أبولو 17 إلى القمر في عام 1972، وسيتم تجاوز أعلى مهمة مأهولة في المدار الأرضي التي حددتها مركبة جيميني 11 في عام 1966.

وسيعمل الطاقم على تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك إجراء 38 تجربة علمية لدراسة تأثيرات رحلات الفضاء والإشعاع الفضائي على صحة الإنسان، سيتضمن ذلك استخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية لرصد الفقاعات الغازية في الأوردة، وجمع بيانات حول البيئة الإشعاعية لفهم تأثير الإشعاع الفضائي على الجسم البشري.

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بعد الانتهاء من هذه المهمة، سيقوم الطاقم بأول سير تجاري في الفضاء على ارتفاع 700 كيلومتر فوق سطح الأرض، وسيستخدمون بدلات فضائية مصممة من قبل سبايس أكس للأنشطة خارج المركبة، هذه البدلات تم ترقيتها من البدلات الحالية داخل المركبة، وتشمل تحسينات في الحركية وشاشة العرض المباشر والكاميرا والمواد الحرارية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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