«NASA»: اكتشاف هياكل غريبة تحلق في الغلاف الجوي العلوي للأرض

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أعلن علماء بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، اكتشاف هياكل غريبة تحلق في جزء من الغلاف الجوي فوق كوكب الأرض.

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وقال العلماء- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت- "إن هذه الهياكل تتخذ شكل الحرفين الأبجديين "X" و"C"، وتوجد في طبقة الغلاف الجوي المعروفة بالأيونوسفير، والتي تمتد على ارتفاع يتراوح بين 80 و644 كم فوق سطح الأرض".وأكد العلماء أن الأيونوسفير، التي تسمح بانتقال إشارات الراديو لمسافات طويلة، قد تتأثر بهذه الهياكل الغريبة .. وأضافوا "أن هذه الهياكل قد تتداخل مع إشارات الاتصال ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما قد يؤثر على العمليات على سطح الأرض".. مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف قد يسهم في تحسين الاتصالات اللاسلكية وفهم الطقس الفضائي بشكل أفضل.وأشارت "ناسا" إلى أنها اكتشفت هذه الهياكل خلال مهمة "جولد" التابعة للوكالة، متسائلة "من كان يعلم أن الغلاف الجوي العلوي للأرض لديه مثل هذه الأشكال الأبجدية ؟".ومن المرجح أن هذا الاكتشاف قد يساعد في فهم الديناميكيات بين الأيونوسفير والطقس، وكيفية تأثير هذه التفاعلات على البشر والأنظمة على الأرض.