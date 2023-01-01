«amazon» تبني سحابة للبيانات شديدة السرية للجيش الأسترالي مقابل 1.3 مليار دولار

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تعتزم شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة تخزين البيانات شديدة السرية الخاصة بوكالات الجيش والاستخبارات الأسترالية في سحابة إلكترونية مصممة خصيصا بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بقيمة 1.3 مليار دولار مع الحكومة الأسترالية.



وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن "خدمات أمازون ويب" - المتمثلة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، وهي الكيان المسئول عن إدارة سحابة أمازون - ستصمم سحابة "سرية للغاية" للوكالات العسكرية والاستخباراتية في أستراليا.



وأضافت الصحيفة أن هذا التعاون سيُمكِّن الوكالات الأسترالية من الحصول على "قدرة أكبر على التشغيل البيني وتعاون أعمق مع الولايات المتحدة"، أحد أقوى حلفاء أستراليا العسكريين.

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وقالت أستراليا إنها ستستثمر ما لا يقل عن ملياري دولار أسترالي، أو 1.3 مليار دولار أمريكي، على مدار العقد المقبل لإنشاء وتشغيل السحابة السرية للغاية. وتتضمن الصفقة شراكة استراتيجية بين مديرية الإشارات الأسترالية، جهاز الاستخبارات المسؤول عن الأمن السيبراني، وشركة "أمازون ويب سيرفيسز".من جانبها، أكدت المدير العام لمديرية الإشارات الأسترالية، راشيل نوبل، أن الحوسبة السحابية ستدعم أيضا برنامج "ريد سبايس"، وهو برنامج الدفاع والاستخبارات الخاص بالأمن الإلكتروني وستقوم أمازون ببناء ثلاثة مراكز بيانات في أستراليا.