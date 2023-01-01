«amazon» تبني سحابة للبيانات شديدة السرية للجيش الأسترالي مقابل 1.3 مليار دولار

تعتزم شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة تخزين البيانات شديدة السرية الخاصة بوكالات الجيش والاستخبارات الأسترالية في سحابة إلكترونية مصممة خصيصا بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بقيمة 1.3 مليار دولار مع الحكومة الأسترالية.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن "خدمات أمازون ويب" - المتمثلة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، وهي الكيان المسئول عن إدارة سحابة أمازون - ستصمم سحابة "سرية للغاية" للوكالات العسكرية والاستخباراتية في أستراليا.
وأضافت الصحيفة أن هذا التعاون سيُمكِّن الوكالات الأسترالية من الحصول على "قدرة أكبر على التشغيل البيني وتعاون أعمق مع الولايات المتحدة"، أحد أقوى حلفاء أستراليا العسكريين.
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