«وزارة المالية»: 51% نمواً بمتحصلات شركات التحصيل المتكاملة

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قال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، شهدت نموًا بنسبة 78%، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وأضاف رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة 51%، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.



وأوضح رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.