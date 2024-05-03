«وزارة التموين» تواصل استلام القمح المحلي حتى أغسطس المقبل

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول القمح المحلي من المزارعين على مستوى الجمهورية ، عبر نحو 450 نقطة استلام، مستهدفة استلام نحو 3.5 طن خلال موسم 2024 والذي ينتهي أغسطس المقبل.



وتقوم مديريات التموين على مستوى المحافظات بمتابعة توريد القمح إلى الصوامع والهناجر والبناكر المخصصة لتخزين القمح في موسم توريد القمح 2024.



وفي سياق متصل تابع ناصر ثابت وكيل اول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، أعمال اللجان الخمس المقامة بالأماكن المخصصة لتخزين القمح على مستوى محافظة القاهرة، وذلك فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة الـ8 ص وحتى الـ6 مساءً بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

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وأكدت مديرية التموين بالقاهرة، أن إجمالى توريد واستلام القمح المحلي حتى الآن منذ بداية موسم حصاد القمح بلغ 10330 طنا، تنقسم إلى 3090 طنا بصومعة المطرية ، و 3677 طن ببنكر عزبة الوالدة، 3563 طن بصومعة التبين.وأكدت مديرية التموين بالقاهرة على التنسيق التام مع المزارعين وكافة الأجهزة المعنية فى هذا الشأن من أجل تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.يأتى ذلك تنفيذا للقرار الوزاري الصادر عن وزير التموين، والذي يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً، ويبدأ من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد بالأسعار الآتية:-سعر الأردب زنه 150 كجم لدرجه نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه .سعر الاردب زنه 150 كجم لدرجة نقاوة 23 بسعر 1950 جنيها.سعر الاردب زنه 150 كجم لدرجه نقاوة 22.5 بسعر 1900 جنيه .وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط .وأكد مدير تموين القاهرة، أنه بصدد متابعة يومية مباشرة على عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين، مشددا على جاهزية الصوامع والشون والهناجر بشكل دائم ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها وأن المسوؤولين عن عمل الفحص اللازم للقمح المورد وقياس درجة النقاوة والرطوبة، واستلام القمح بالصومعة او الهنكر وذلك بعد تجهيز مكان التخزين بشكل جيد وتطهيره.