«وزارة التموين» تعلن عن ممارسة لتوريد ألف طن زيت خام

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صورة الخبر: وزارة التموين
وزارة التموين

أكدت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه سيتم إجراء ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن كميات الزيت المطلوب توريدها لصالح القابضة الغذائية ( 1000 طن زيت صويا).

وطالبت وزارة التموين الشركات الراغبة في توريد الزيت ، أن تقدم العروض لكامل الكمية المطلوبة أو جزء منها، وأن يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2024.

وتعقد وزارة التموين جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الادارية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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