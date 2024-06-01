«وزارة التموين» تعلن عن ممارسة لتوريد ألف طن زيت خام



وزارة التموين وزارة التموين

أكدت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه سيتم إجراء ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن كميات الزيت المطلوب توريدها لصالح القابضة الغذائية ( 1000 طن زيت صويا).



وطالبت وزارة التموين الشركات الراغبة في توريد الزيت ، أن تقدم العروض لكامل الكمية المطلوبة أو جزء منها، وأن يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2024.

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وتعقد وزارة التموين جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الادارية.