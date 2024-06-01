«وزارة التموين» تصدر توجيها وزاريا جديدا بشأن تعديل تكلفة إنتاج الخبز | مستند

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، توجيه وزاري جديد حمل رقم 20 للعام الحالي 2024، بشأن إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ، والذي يصرف إلى المستفيدين بالبطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف.

وتضمنا المادة الأولى :

يتم تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين ( العام، الخاص ) وفقا للأتي :-

أولا : عن وزارة التموين والتجارة الداخلية :-

رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية .

رئيس الادارة المركزية لشئون الرقابة .

مدير عام الادارة العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف .
مدير عام الادارة العامة للقمح ومنتجاته.

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مدير عام الادارة العامة للرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق.

مدير عام الادارة العامة للرقابة على المطاحن والصوامع وشون الغلال

ثانيا : عن الهيئة العامة للسلع التموينية :

نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية.

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية .

وزارة التموين والتجارة الداخلية

ثالثا : عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية :

رئيس مجلس ادارة شركة مخابز القاهرة الكبرى .

رابعا : عن الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية :-

رئيس الشعبة العامة للمخابز .

رئيس شعبة المخابز بمحافظة القاهرة .

رئيس شعبة المخابز بمحافظة الاسكندرية.

رئيس شعبة المخابز بمحافظة السويس .

خامسا : عن وزارة المالية :

ممثل عن وزارة المالية .

ونصت المادة الثانية :

تختص اللجنة بالأعمال الاتية :-

دراسة تحديد تكلفة تصنيع الخبز البلدى طبقا لنوع الخبز المنتج ( ما وطرى - ملدن- مجر ) وكذا طبقا لنوع الوقود المستخدم ( سولار / غاز ) وكذا طبقا لتبعية المخبز ( قطاع عام أو قطاع خاص ).



المصدر: بوابه اخبار اليوم

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