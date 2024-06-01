«وزارة التموين» تصدر توجيها وزاريا جديدا بشأن تعديل تكلفة إنتاج الخبز | مستند

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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، توجيه وزاري جديد حمل رقم 20 للعام الحالي 2024، بشأن إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ، والذي يصرف إلى المستفيدين بالبطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف.
وتضمنا المادة الأولى :
يتم تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين ( العام، الخاص ) وفقا للأتي :-
أولا : عن وزارة التموين والتجارة الداخلية :-
رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية .
رئيس الادارة المركزية لشئون الرقابة .
مدير عام الادارة العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف .
مدير عام الادارة العامة للقمح ومنتجاته.
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مدير عام الادارة العامة للرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق.
مدير عام الادارة العامة للرقابة على المطاحن والصوامع وشون الغلال
ثانيا : عن الهيئة العامة للسلع التموينية :
نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية .
وزارة التموين والتجارة الداخلية
ثالثا : عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية :
رئيس مجلس ادارة شركة مخابز القاهرة الكبرى .
رابعا : عن الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية :-
رئيس الشعبة العامة للمخابز .
رئيس شعبة المخابز بمحافظة القاهرة .
رئيس شعبة المخابز بمحافظة الاسكندرية.
رئيس شعبة المخابز بمحافظة السويس .
خامسا : عن وزارة المالية :
ممثل عن وزارة المالية .
ونصت المادة الثانية :
تختص اللجنة بالأعمال الاتية :-
دراسة تحديد تكلفة تصنيع الخبز البلدى طبقا لنوع الخبز المنتج ( ما وطرى - ملدن- مجر ) وكذا طبقا لنوع الوقود المستخدم ( سولار / غاز ) وكذا طبقا لتبعية المخبز ( قطاع عام أو قطاع خاص ).
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