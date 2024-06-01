«وزارة التموين» تصدر توجيها وزاريا جديدا بشأن تعديل تكلفة إنتاج الخبز | مستند

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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، توجيه وزاري جديد حمل رقم 20 للعام الحالي 2024، بشأن إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ، والذي يصرف إلى المستفيدين بالبطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف.



وتضمنا المادة الأولى :



يتم تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين ( العام، الخاص ) وفقا للأتي :-

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أولا : عن وزارة التموين والتجارة الداخلية :-رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية .رئيس الادارة المركزية لشئون الرقابة .مدير عام الادارة العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف .مدير عام الادارة العامة للقمح ومنتجاته.اقرا ايضا |لليوم الثالث .. التموين تواصل صرف الخبز المدعم بالسعر الجديدمدير عام الادارة العامة للرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق.مدير عام الادارة العامة للرقابة على المطاحن والصوامع وشون الغلالثانيا : عن الهيئة العامة للسلع التموينية :نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية.رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية .وزارة التموين والتجارة الداخليةثالثا : عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية :رئيس مجلس ادارة شركة مخابز القاهرة الكبرى .رابعا : عن الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية :-رئيس الشعبة العامة للمخابز .رئيس شعبة المخابز بمحافظة القاهرة .رئيس شعبة المخابز بمحافظة الاسكندرية.رئيس شعبة المخابز بمحافظة السويس .خامسا : عن وزارة المالية :ممثل عن وزارة المالية .ونصت المادة الثانية :تختص اللجنة بالأعمال الاتية :-دراسة تحديد تكلفة تصنيع الخبز البلدى طبقا لنوع الخبز المنتج ( ما وطرى - ملدن- مجر ) وكذا طبقا لنوع الوقود المستخدم ( سولار / غاز ) وكذا طبقا لتبعية المخبز ( قطاع عام أو قطاع خاص ).