«وزارة التموين»: احتياطي القمح 6.6 شهر.. واستمرار التوريد ببعض المحافظات

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلي ببعض المحافظات، وذلك بعد استلام كميات كبيرة تتجاوز المستهدف خلال موسم توريد القمح 2024، ليصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الى 6.6 شهر.



وتحرص وزارة التموين على سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، وتم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين الذين قاموا بالتوريد من قبل بقيمة 45 مليار جنيه.



وأكدت وزارة التموين، أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة عمليات توريد القمح المحلي ،لم تتلق أي شكوى من الموردين أو المزارعين، وأن عمليات التوريد كانت تسير بانتظام.

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يذكر أن الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين، قد أكد أنه تم استلام 3 ملايين و551 ألف طن قمح محلي خلال الموسم الحالي، وبذلك تخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا بتوشكى وشرق العوينات.اقرأ أيضاً | التموين: توريد 3 ملايين و63 ألف طن قمح محلي من المستهدف حتى الآنوأكد وزير التموين أن الأراضي المستصلحة، قد ساهمت في زياده الانتاجية، ومن ثم ارتفاع معدلات التوريد، كما اثنى على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للأردب، وأثنى على جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة.وأرجع وزير التموين ،زيادة كميات القمح الذي تم توريدهها هذا العام، إلى رفع اسعار توريد القمح المحلي هذا الموسم، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها.