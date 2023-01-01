«لا يدعم الاتصال بالإنترنت».. سر إطلاق هاتف Nokia الجديد بتصميم باربي (صور)

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أطلقت شركة باربي بالشراكة مع HMD (الشركة الأم لنوكيا)، اليوم الأربعاء، تصميم جديد من إصدار «Nokia 2660» يحمل اسم العلامة التجارية باربي، ويأتي مزودًا بالمكالمات والرسائل النصية وتصميم كلاسيكي قابل للطي- ولكن لا يدعم الاتصال بالإنترنت أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

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هاتف باربي الجديد من نوكياهاتف HMD Barbie هو جهاز باللون الوردي الفاتح يمكن فتحه وإغلاقه ويحمل شعار «Barbie» الجريء على الظهر، مما يعيدنا إلى مجموعة الدمى الأنيقة الشهيرة.ويتوفر الهاتف للشراء في المملكة المتحدة اعتبارًا من اليوم الأربعاء بسعر 99 جنيهًا إسترلينيًا (130.74 دولارًا أمريكيًا- 6325.54 جنيها مصريًا دون إضافة الضرائب). ومن المقرر إطلاقه في الولايات المتحدة ”قريبًا”، وفقًا لشركة HMD، التي أضافت أنها ستكشف عن التفاصيل الدقيقة لإطلاقه في الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي.وعلى عكس الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت اليوم، والتي تعد الشكل الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المحمولة، لن يكون هاتف باربي متصلًا بالإنترنت، وبدلًا من ذلك، يأتي محملًا بنصائح حول الصحة الرقمية، وأصوات مهدئة، وتذكيرات للعناية الذاتية تشجع على إزالة السموم الرقمية.الهاتف يدعم اتجاه «إزالة السموم الرقمية»هاتف نوكيا الجديدوتسعى الشركة إلى الاستفادة من الاتجاه الناشئ في السنوات الأخيرة بين المستهلكين من الجيل Z بشكل أساسي الذين تبنوا ما يسمى «الهواتف الغبية»، والتي تفتقر إلى الإنترنت وتقدم فقط ميزات أساسية للرسائل النصية والمكالمات والكاميرا.لقد أصبح مفهوم «إزالة السموم الرقمية» أكثر شعبية خلال السنوات القليلة الماضية حيث سعى المستهلكون إلى الحد من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على حياتهم اليومية.وقال لارس سيلبرباور، مدير التسويق الرئيسي في HMD، في بيان يوم الأربعاء: ”في عالمنا الرقمي سريع الخطى، قد نشعر في كثير من الأحيان وكأن الضجيج عبر الإنترنت لا يتوقف أبدًا”.وأضاف «يشجعك هذا الهاتف على التخلص من هاتفك الذكي في الأوقات التي تريد فيها فقط التصفح بشكل أقل والمزيد من المرح، كل ذلك بمساعدة أيقونة ثقافية حقيقية، هاتف باربي».مميزات هاتف باربي الجديدهاتف نوكيا الجديدولا يحتوي هاتف باربي على شاشة تعمل باللمس، ويعتمد على الإدخال من لوحة مفاتيح باللون الوردي الشهير لباربي مع تصميمات مخفية تضيء في الظلام.وعند تشغيله، تسمع صوت «مرحبًا باربي» وإشعارًا بمكالمة فائتة من كين، كما أنه مزود بكاميرا بدقة 0.3 ميجا بكسل، بالإضافة إلى فلاش لالتقاط الصور؛ وعند التقاط صورة، يمكن للمستخدمين إضافة إطار كاميرا باربي حول صورهم.كما سيتم بيع الجهاز مع غطاء باربي باللون الوردي الفاتح، بالإضافة إلى غطائين خلفيين قابلين للتبديل، أحدهما مزين بدوامات ملونة والآخر بتصميم على شكل قلب، ويأتي أيضًا مع ملصقات تحمل طابع باربي وحزام هاتف من الخرز باللون الباستيل.تأمل شركة HMDفي الاستفادة من الضجة التي أحدثتها سلسلة ألعاب Barbie العام الماضي على خلفية فيلم «Barbie» الذي تم عرضه في عام 2023، والذي حقق إيرادات بلغت 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر، مما يجعله الفيلم الأكثر ربحًا في عام 2023.ورغم أن إطلاق الهاتف جاء بعد أكثر من عام من عرض الفيلم، فإن شركة الأبحاث CCS Insight تتوقع مبيعات واعدة للجهاز، وتقدر الشركة أن تبيع HMD 400 ألف وحدة من هاتف باربي في المملكة المتحدة هذا العام.وقال بن وود، كبير المحللين في شركة سي سي إس إنسايت، في تعليقات نقلتها CNBC: «يستغل هاتف باربي اتجاه التخلص من السموم الرقمية الحالي بتصميم ممتع يمكن أن يكون له جاذبية واسعة».احتفظت شركة HMD بحقوق بيع المنتجات المحمولة التي تحمل علامة Nokia التجارية منذ عام 2016 بعد إبرام صفقة للاستحواذ على علامة Nokia التجارية للهواتف المحمولة من Microsoft في عام 2016.