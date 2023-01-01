

«كلنا أحلام» يساند الفنانة الإماراتية فى محنتها «كلنا أحلام» يساند الفنانة الإماراتية فى محنتها

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها بجمهورها الذى تعاطف معها بعد تشكيك بعض الأشخاص فى وطنيتها، وبعد قرار شبكة قنوات MBC السعودية، باستبعادها من لجنة تحكيم برنامج المسابقات The Voice.



ونشرت أحلام صورة لها فى البرنامج على "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة "كم أنا فخورة بجمهورى.. كم أنا فخورة بوطنى وبأهلى أهل الخليج.. كم أنا فخورة بوطنى العربى الكبير.. كم أنا فخورة بمحبتكم ودعمكم لى بهشتاجات مؤيدة مثل #كلنا_أحلام و#أحلام".



وأضافت "أسعدتونى هذا أكبر تقدير وأكبر نجاح وإذا تعرفون أحلام.. ستعرفون أنها لا تكل ولا تمل وترفض استراحة المحارب لأنها قائد فى مجالها".

فى تغريدة آخرى قالت "ولائى وانتمائى وحبى لبلدى الإمارات، ولن يستطيع أى حاقد أو كاره أن يشكك به من أيّام أغنية "‫طار_الشر_يا زايد" إلى هذا اليوم وللأبد، ومهما حاول الحاقدون من المهد إلى اللحد، فأنا إماراتية وولائى إمارتى وافتخر".وكان جمهور المطربة الإماراتية أحلام قد تعاطف معها بعد قرار شبكة قنوات MBC، باستبعادها من لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية The Voice واستبدالها بالفنانة الكويتية نوال.وأعرب جمهور أحلام عن دعمه وعن حبها لوطنها وللخليج، عبر تدشين هشتاج "كلنا_أحلام"، وهاشتاج "أحلام"، وقال أحد المغردين "أحلام لم تتردد ولو لثانية بالمشاركة فى أى عمل أو مهرجان أو حفل رسمى يمثل دولة الإمارات سواء داخل الدولة أو خارجها واليوم يتم التشكيك بوطنيتها وحبها وولائها وانتمائها لبلادها".وقال آخر من 23 سنة إلى اليوم وهى تتغنى بحب وطنها وشيوخها وحكامها فالتشكيك بولائها للإمارات هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وغير قابل للنقاش".



