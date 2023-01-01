«قدم الفيل».. أخطر جسم على وجه الأرض يقتُلك بالنظر إليه 5 دقائق

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قد يبدو الأمر خارقًا للطبيعة، ولكن هناك جسمًا حقيقيًا مميتًا جدًا، لدرجة أن مجرد النظر إليه قد يؤدي إلى مقتلك، بحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل.



ووفقا للتقرير فإن الغرفة التي تسمى «قدم الفيل» بمفاعل تشرنوبل النووي، يوجد بها كتلة بعرض 2 متر من الحمم المتصلبة، التي تشكلت من القلب المنصهر النووي، وإن النظر إليها لمدة 300 ثانية فقط، كافية لإنهاء حياة الإنسان خلال يومين.



وبسبب الإشعاع الشديد، لم يتم التقاط سوى عدد قليل من الصور لـ «قدم الفيل»، وحتى الآن، بعد مرور ما يقرب من 40 عامًا على الانهيار ووقوع كارثة تشرنوبل، فقد يكون الدخول إلى الغرفة التي يوجد بها هذا الجسم مميتًا، وقد يستمر هذا التهديد لقرون قادمة.

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وفي 26 أبريل 1986، شهد المفاعل رقم 4 في محطة تشرنويل للطاقة النووية في أوكرانيا، زيادة غير متوقعة في الطاقة، وعندما فشلت إجراءات الإغلاق الطارئة، ارتفعت درجات الحرارة في القلب إلى مستويات أعلى.اقرأ أيضا| «حادث تشرنوبل».. هل يتكرر السيناريو المُفزع خلال الحرب الروسية الأوكرانية؟وبحلول الوقت الذي تم فيه إدخال قضبان التحكم التي تبطئ التفاعل، كان الوقت قد فات، وتسببت درجات الحرارة الشديدة في تشقق القضبان، وسرعان ما تبخر ماء التبريد، مما أدى إلى زيادة الضغط حتى انفجر المفاعل نفسه في أسوأ كارثة نووية في تاريخ البشرية.وفي ذلك الخريف، بينما كانت أطقم الطوارئ تكافح لاحتواء الإشعاع، اكتشفوا غرفة أسفل المفاعل أصبحت واحدة من أخطر الأماكن على هذا الكوكب، وهي قدم الفيل «القاتلة».