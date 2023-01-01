«قدم الفيل».. أخطر جسم على وجه الأرض يقتُلك بالنظر إليه 5 دقائق

قد يبدو الأمر خارقًا للطبيعة، ولكن هناك جسمًا حقيقيًا مميتًا جدًا، لدرجة أن مجرد النظر إليه قد يؤدي إلى مقتلك، بحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل.
ووفقا للتقرير فإن الغرفة التي تسمى «قدم الفيل» بمفاعل تشرنوبل النووي، يوجد بها كتلة بعرض 2 متر من الحمم المتصلبة، التي تشكلت من القلب المنصهر النووي، وإن النظر إليها لمدة 300 ثانية فقط، كافية لإنهاء حياة الإنسان خلال يومين.
وبسبب الإشعاع الشديد، لم يتم التقاط سوى عدد قليل من الصور لـ «قدم الفيل»، وحتى الآن، بعد مرور ما يقرب من 40 عامًا على الانهيار ووقوع كارثة تشرنوبل، فقد يكون الدخول إلى الغرفة التي يوجد بها هذا الجسم مميتًا، وقد يستمر هذا التهديد لقرون قادمة.
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