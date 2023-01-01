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«طريقة عجيبة» ..سر رفض نزع الكتان عن وجه المومياء «باشيري»..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه


مومياء عظيمة، تسببت في رهبة العديد من الباحثين وعلماء المصريات، شعروا بأن عقولهم أصبحت لا تفكر من هول ما رأوا، خاصة في رحلة البحث عن قصة المومياء «باشيري» وكشف اللغز الذي يدور وراءها، وذلك لأنها ما زالت تحتفظ بسرها بعناية داخل أغلفة الكتان الملفوفة به، وكأنها رافضة الكشف عن هويتها وحياتها.

مومياء باشيري

كانت مومياء «باشيري» من بين العديد من المومياوات التي تم اكتشافها، وكان قد فك العلماء طلاسم العديد منها والكشف عن تفاصيل حياتها وظروف وفاتهم، لكن أمام «باشيري» وكأن عقولهم توقفت وتعرقلت، فما زالت تثير الدهشة بغموضها، وتتحدى من يحاول الكشف عن أسرارها من قبل علماء العصر الحديث، وفق ما رواه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار.
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بعد تعرقل العلماء أمام مومياء «باشيري»، ظلت هي الوحيدة التي لم يتم الكشف عن تفاصيل حياتها، ولم يجرؤ العلماء ورفضت نزع الكتان عنها، وذلك بسبب عدم قدرة إعادة الكتان إلى مكانها الصحيح وهيئته التي كان عليها، حيث إنه مشغول على الجسم بطريقة عجيبة للغاية، حسب «شاكر» خلال حديثه لـ«الوطن».

طريقة لف مومياء باشيري بالكتان
عن طريق استخدام تقنيات فريدة لم يسبق العثور على أي مومياء بها، تم لف «باشيري» بأسلوب معقد للغاية، ويُعد هذا شاهدًا حيًا على عظمة وقوة الحضارة المصرية القديمة، واحترافها لفن التحنيط، حتى بعد مرور آلاف السنين، لا تزال مهاراتهم تدهش العلماء.


جدير بالذكر، أنه يصعب تحديد هوية المومياء «باشيري» حتى الآن، وكان قد عثر عليها العلماء في عام 1919، بمنطقة وادي الملوك، على يد عالم المصريات المشهور «هوارد كارتر»، وكانت لا تضمن أي آثار أو نقوش توحي بتحديد هويتها أو مكانها بالمجتمع المصري القديم، وعدم اكتمال المعلومات أضاف لغموضها أكثر، وأثار فضول العلماء للكشف عن المزيد حولها.

المصدر: الوطن

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