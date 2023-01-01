«شالوا ضوافرها» عدوى خطيرة أصابت فتاة بريطانية بعد تركيب «الأكريليك»..

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تركيب الأظافر الأكريليك من الأمور التجميلية التي تلجأ لها العديد من الفتيات، ولكن ربما ينتج عنها العديد من المشاكل التي لا يُستهان بها، وهو ما تعرضت له فتاة بريطانية جرت إزالة أظافرها بالكامل جراحيًا بعد أن تسبب لها الأكريليك في حدوث عدوى ضخمة، ونشرت قصتها لتحذير الفتيات واتخاذ الإجراءات الاحتياطية.

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فتاة أُصيبت بعدوى في أصابعها بسبب الأكريليكأصبحت أصابع «ليلى» البالغة من العمر 15 عامًا، ملتهبة بشدة لدرجة أنها اضطرت إلى إزالة ظفرها جراحيًا، وذلك بعدما ركبت الأظافر الأكريليك قبل حفل تخرجها من المرحلة الإعدادية، بحسب حديث والدتها «سكوت» لجريدة «الديلي ميل»: «مزقت أظافر ليلى الأكريليكية جزءًا من أظافرها الطبيعية».لم تكتشف السيدة سكوت وجود صديد أصفر تحت إبهامها إلا بعد زيارة صديقتها المتخصصة في تجميل الأظافر، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى مركز للرعاية العاجلة في مستشفى ألدر للأطفال، وأكد الأطباء أن الأكريليك هو الذي تسبب في الإصابة بالعدوى بسبب المادة الكيميائية التي يحتوي عليها.«لم يكن هناك أي شق في الأكريليك على الإطلاق لأنه كان قويًا للغاية، ولكن ظهر على إبهامها المزيد من الصديد»، بحسب حديث الأم، وأوضح إحدى الأطباء بالمستشفى: «كان هناك القليل من الدم حول أصابعها، سبب في عدوى القيح الأصفر، فكان يجب أن تخضع للتخدير العام لإزالة أظافرها، وللأسف وصل الأمر أنها قد تظل دون ظفر إبهام طوال حياتها».ووصف الأطباء أن ذلك بسبب مادة الميثاكريلات الميثيلية الكيميائية التي استخدمها الصالون: «المادة القوية المستخدمة أدت إلى ارتخاء الأظافر وتطور طفح جلدي شديد وحكة في الجلد».أضرار الأكريليكالدكتورة إيمان سند، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، علقت على هذه الواقعة خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة إنّ تسرب المواد الكيميائية الموجودة في الأكريليك دمر خلايا الجلد، لأنه بسبب الأشعة فوق البنفسجية حدث ترقق في الأظافر وجعلها هشة: «حصل التهاب الجلد التماسي وده اللي دمر الجلد والضوافر».نصائح عند تركيب أظافر الأكريليكفيما أوضحت ماريان عاذر، أخصائية التجميل، أن عجينه الأكريليك يجب التأكد من أن تكون بمكونات طبيعية وغير ضارة، وغير ذلك قد يصل الأمر إلى حدوث الأمراض الضارة من العدوى والقيح وإصابة اليد بالجراثيم، وهناك عدة نصائح يجب الانتباه إليها عند تركيبه.وأوضحتها «عاذر»، في التالي:وضع الأكريليك في عيادة وليس صالون تجميل.من المهم للغاية تنظيف أظافرك أولًا.عند تركيب الأكريليك يجب أن تترك جهة في أظافرك غير مغطاه به للسماح للتنفس.استخدمي فرشاة ناعمة لتنظيف الأظافر وتحتها وحولها.ابحثي عن أخصائي تجميل لجعل تلك العملية أسهل.حافظي على جفاف أظافرك دومًا، وكلما غسلت يديكِ جففيها تمامًا.ونصحت أنّ الأكريليك لا يساعد على جعل أظافرك تنمو: «الاستخدام المطول للأكريليك يضعف أظافرك، لذلك يجب عدم وضعه لفترة طويلة، لأنه يحتوي على مواد كيميائية قد تلحق الأضرار بأظافرك».