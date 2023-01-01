«سلوكه يشبه الإنسان»..تكشف الصين عن أول «روبوت عاطفي» في العالم

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«سلوكه يشبه الإنسان».. الصين تكشف عن أول «روبوت عاطفي» في العالم

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كشفت الصين النقاب عن أول «روبوت عاطفي» في العالم له سلوك يشبه الإنسان ومصمم للشعور بالسعادة والحزن والغضب.وقدمت الآلة الرائعة - التي يطلق عليها اسم «جوانج هوا رقم 1» عرضًا مثيرًا للإعجاب، حيث عرضت مجموعة من تعبير الوجه المختلفة.وتم عرض الروبوت بكل مجده في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2024 .ويبلغ طول الروبوت الذي طورته جامعة فودان في شنجهاي حوالي 165 سم ويزن حوالي 62 كجم، ويأتي مع 45 مفصلًا ذكيًا لها "نموذج دماغي متجسد هرمي".ويسمح للروبوت بتحريك يديه بشكل صحيح والمشي في وضع مستقيم، كما أنه مجهز للتعامل مع أربعة مشاعر: السعادة والغضب والحزن والفرح على شاشة الوجه.شارك المبدعون الأذكياء للروبوت عالي التقنية في أنهم طوروه لتلبية المتطلبات المتزايدة لسكان الصين المسنين.وقال جان تشونج شيويه، نائب عميد أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة فودان: "أشارت أبحاث السوق التي أجريناها إلى أن رعاية المسنين والخدمات الصحية هي المجالات الأكثر إلحاحًا لتطبيق الروبوتات البشرية".وأضاف أن رؤيتهم تتمثل في إنشاء "رفيق صحي" قادر على تقديم رعاية شخصية وعاطفية لكبار السن.وكان السبب الرئيسي لتطوير هذا الروبوت هو تلبية الاحتياجات العاطفية لكبار السن.