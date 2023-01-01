«رفة العين» دلالة على الإصابة بمرض خطير.. احذر ظهور هذه العلامات

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رفة العين أو الرعشة واحدة من الأمور المتكررة لدى الكثيرين، التي يعتقد البعض أنها طبيعية، إلا أنها تشير في بعض الأحيان إلى الإصابة بمرض خطير، يؤثر سلبًا على صحة العينين مستقبلًا، وذلك وفقًا لما أشارت إليه صحيفة «ذا صن البريطانية» ويمكن إيضاح بعض المعلومات عنه في التقرير التالي..



رعشة العين دلالة على الإصابة بمرض خطير



تجدر الإشارة إلى أن رعشة العين والذي يعرف على كونه «تشنُّج الجفن الحميد» أو خلل التوتر العضلي، فهو اضطراب حركي يصيب العضلات المحيطة بالعين، ولا تعرف أسباب حدوثه حتى الآن، إلا أن الباحثين يعتقدون أنه ربما يتسبب في خلل بعض خلايا الجهاز العصبي والتي تسمى بـ«العقد القاعدية».

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وبحسب موقع «مايو كلينك» يؤدي ذلك الخلل إلى حدوث تشنج لا إرادي لتلك العضلات التي تحيط بالعين، ومن الممكن أن تشير رعشة العين إلى حدوث بعض اضطرابات الدماغ والجهاز العصبي، وعادة ما تكون نفضة العين مصحوبة ببعض العلامات والتي يمكن إيضاحها فيما يلي:شلل الوجه النصفي.خلل التوتر العضلي.التصلب المتعدد.خلل التوتر العضلي الفكي.خلل التوتر في الوجه.مرض باركنسون.متلازمة توريت.وعلق على تلك الأعراض التي تكون مصاحبة في الغالب لرعشة العين، الدكتور حسن الشطوري، جراح المخ والأعصاب خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ذلك ربما يؤدي إلى الإصابة بمرض باركنسون، والذي يحدث عادة نتيجة تعرض المخ لإصابات عديدة، ما يؤدي إلى جلطة أو نزيف في منطقة المخ.ونصح «الشطوري» بالابتعاد عن التدخين، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة العنيفة التي تعمل على إيذاء البدن، بالإضافة إلى اتباع نظام معتدل في تناول الطعام على نحو مستمر.طرق للوقاية من الإصابة بمرض باركنسونيمكنك استخدام قطعة من القماش المبللة لتدليك العين، ما يعمل على استرخاء عضلات العين وفتح الغدد الموجودة على أطراف الجفن، ما يعمل على تبخر الدموع لمنع الجفاف.يفضل أخذ قسط من الراحة، وذلك عبر تقليل النظر إلى الشاشات، ما يعمل على تقليل إجهاد العين وإيقاف الخلل المفرط الذي يصيبها عادة.