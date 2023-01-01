«حكاية البقرة فياتينا» سعرها يتعدى 2 مليار جنية وتنافس بقرات بني إسرائيل..

بقرة "نيلور" هي إحدى سلالات الأبقار في البرازيل، وهى تنمو بشكل كبير وسريع حتى فى ظل أجواء رديئة فى المأكل والطقس ، لأنها من الأنواع المقاومة للأجواء الحارة، حيث تمتلك غددًا عرقية أكبر بمرتين وأكثر عددًا بنسبة 30% من تلك الموجودة في معظم سلالات الأبقار الأوروبية، وهذا يجعلها تتحمل درجات الحرارة العالية في البرازيل بشكل أفضل ، ولهذا السبب، يفضل المزارعون في البرازيل استخدام هذه السلالة في إنتاج الألبان واللحوم.
وفي مزاد علني في البرازيل تم بيع بقرة من سلالة "نيلور" بمبلغ قدره 4.3 مليون دولار ، لتصبح الأغلى في العالم ، حيث تبلغ البقرة من العمر 4 سنوات، وتمتلك مزيجاً فريداً من الصفات الجينية التي تجعلها قيمة جداً في سوق الأبقار، ويتم أستخدامها من الملاك في عمليات التهجين فى المزارع لتحسين جودة الأبقار الأخرى.
وعلى الرغم من أن بيع بقرة بمبلغ 4.3 مليون دولار أى ما يوازى الـ 2 مليار جنيه يعد حدثاً فريداً، إلا أن هذا الأمر ليس غريباً في سوق الأبقار في البرازيل، حيث يتم بيع الأبقار بأسعار مرتفعة جداً في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت تمتلك صفات جينية فريدة أو تعتبر نادرة.
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