«حكاية البقرة فياتينا» سعرها يتعدى 2 مليار جنية وتنافس بقرات بني إسرائيل..

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بقرة "نيلور" هي إحدى سلالات الأبقار في البرازيل، وهى تنمو بشكل كبير وسريع حتى فى ظل أجواء رديئة فى المأكل والطقس ، لأنها من الأنواع المقاومة للأجواء الحارة، حيث تمتلك غددًا عرقية أكبر بمرتين وأكثر عددًا بنسبة 30% من تلك الموجودة في معظم سلالات الأبقار الأوروبية، وهذا يجعلها تتحمل درجات الحرارة العالية في البرازيل بشكل أفضل ، ولهذا السبب، يفضل المزارعون في البرازيل استخدام هذه السلالة في إنتاج الألبان واللحوم.



وفي مزاد علني في البرازيل تم بيع بقرة من سلالة "نيلور" بمبلغ قدره 4.3 مليون دولار ، لتصبح الأغلى في العالم ، حيث تبلغ البقرة من العمر 4 سنوات، وتمتلك مزيجاً فريداً من الصفات الجينية التي تجعلها قيمة جداً في سوق الأبقار، ويتم أستخدامها من الملاك في عمليات التهجين فى المزارع لتحسين جودة الأبقار الأخرى.



وعلى الرغم من أن بيع بقرة بمبلغ 4.3 مليون دولار أى ما يوازى الـ 2 مليار جنيه يعد حدثاً فريداً، إلا أن هذا الأمر ليس غريباً في سوق الأبقار في البرازيل، حيث يتم بيع الأبقار بأسعار مرتفعة جداً في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت تمتلك صفات جينية فريدة أو تعتبر نادرة.

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تلك البقرة لا يفوقها فى السعر سوى بقرة بنى أسرائيل قديما ، والتى وضع بقدرميزانها ذهب ، وذلك للأحتياج الشديد لها ، ومؤخرا ، ومنذ شهور أعلنت أسرائيل انها منذ فترة قد قامت بأستيراد 5 بقرات حمراء بسعرخيالى وبمواصفات خاصة للقيام بالتخلص من نجاسة الموتى وفق عقيدتهم والتى يترتب عليها هدم المسجد الأقصى كما يزعمون وبالتالى نجد ان تلك البقرات هم من نافسوا سلالة "نيلور" فى السعر.وبقرة "فياتينا " والتى هى مسلالة "نيلور" ، هى البقرة الأغلى في العالم، و يمتلكها عدة أشخاص ولها مجموعة من البودى جارد المسلحين ، ويتم مراقبة البقرة صاحبة الجسد الضخم والأبيض الثلجي بواسطة كاميرات أمنية ، ويكلف الحصول على مثل هذه البقرة الكثير، حيث يتم بيع حصة فيها مقابل مبالغ ضخمة في المزادات العلنية ، والبقرة "فياتينا " حصلت على العديد من الجوائز من بينها "ملكة جمال أمريكا الجنوبية" في مسابقة "بطلة العالم"، وقد تم طرح حصة منها للبيع في مزاد علني، حيث بلغت القيمة الإجمالية للبقرة 4.3 ملايين دولار، مما جعلها تحطم الرقم القياسي في موسوعة جينيس.