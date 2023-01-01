

«بيرين سات» تكشف سبب غيابها عن الأضواء «بيرين سات» تكشف سبب غيابها عن الأضواء

كشفت الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة فى الدول العربية باسم «فاطمة» عن سبب غيابها عن الأضواء والشهرة خلال الفترة الأخيرة الماضية، نافية ارتباطها بمرض والدتها.



وطرح الصحفيين ومصوري الباباراتزي، عددًا من الأسئلة احتوى معظمها عن سبب غيابها عن التليفزيون، وإن كان لهذا علاقة بمرض والدتها، ونفت «بيرين» ارتباط مرض والدتها بغيابها، مشيرة إلى إلى أنها تدرس الأعمال المعروضة عليها خلال الوقت الحالي.



وطمأنت «بيرين» جمهورها على والدتها، موضحة أنها بخير ولا تحتاج للرعاية أو أن تتواجد إلى جوارها.

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وعن غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها بسبب بعض التعليقات السلبية التي تأتي على كل ما تنشره فقد هجرت المواقع، وقررت ألا تنشر أي شيء، وهي حزينة ولا تعرف متى ستعود للتواصل معهم من جديد.