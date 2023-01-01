«بدلة روبوتية» تُعيد الحركة للاعبة تنس "Keontae Clark" المصابة بالشلل

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تمكنت لاعبة التنس الأمريكية "Keontae Clark" المصابة بالشلل، من السير باستخدام بدلة هيكل خارجي روبوتية، بعد أكثر من 13 عامًا قضتها على كرسي متحرك بسبب حادث سيارة، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن".

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وأصبحت لاعبة التنس الأمريكية أول مريضة تحصل على بدلة هيكل خارجي والتي تبلغ قيمتها حوالي 100 ألف دولار، والتي سمحت لها بالمشي والتحرك بشكل طبيعي.وفي مقطع فيديو مؤثر، يمكن رؤية لاعبة التنس وهي تمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية، وتستخدم عكازين للثبات، وبالرغم من أنها كانت "مهتزة للغاية" في البداية مع البدلة، إلا أنها حققت تقدمًا كبيرًا وأصبحت أكثر ثقة، وقادرة على النهوض والمشي، ويُظهر هذا الإنجاز أهمية التكنولوجيا في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقات.يذكر أنه في عام 2011، تعرضت لاعبة التنس لحادث سيارة أدى إلى تغيير حياتها بشكل كبير، حيث قضت شهرًا في المستشفى بعد الحادث، وتمت إزالة البنكرياس والطحال والكلية من جسدها نتيجة للصدمة القوية، ومنذ ذلك الحين، تعيش مع إصابة في الحبل الشوكي تسببت في شلل من الخصر إلى الأسفل.