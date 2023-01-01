«المعهد القومي للبحوث الفلكية»: بدء فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في هذا الموعد

أعلن الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، بدء العد التنازلي لبداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أن ذروة الاعتدال الخريفي ستحدث يوم الأحد 22 سبتمبر المقبل في الساعة الثالثة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلي .وأشار «عبد الهادي» إلى أن طول فصل الخريف للعام الحالي ستكون 89 يوما و 20 ساعة و37 دقيقة، لافتا إلى أنه في يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي.
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