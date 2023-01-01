«العلاج بالرفض».. تريند جديد يجتاح TikTok

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الخوف من الرفض من المشاكل التي تواجه كثير من الناس، وفي الفترة الماضية ظهر تريند جديد على تيك توك سُمي «العلاج بالرفض» وأنتشر على نطاق واسع.

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وحصل تريند "العلاج بالرفض" على أكثر من 63 مليون مشاهدة على تيك توك.. ترى ما قصته؟وثّق العديد من مستخدمي تيك توك تجاربهم وهم يضعون أنفسهم في سيناريوهات من وحي خيالهم مع مجهولين قد تعرضهم "للرفض الاجتماعي"، وعلى سبيل المثال يقوم الفرد بالإقتراب من شخص ليطلب منه رقم هاتفه وينتظر رد فعل الأخر.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت"، العلاج بالرفض ليس شكلاً من أشكال العلاج النفسي القائم على الأبحاث، بل إنه أسلوب للمساعدة الذاتية.من أين جاءت الفكرة؟صاغ هذا الاسم رجل أعمال كندي يُدعى "جيسون كوملي"، الذي يقال إنه ابتكر "بطاقات" تشجع الأفراد على "وضع أنفسهم في مواقف قد يتعرضون فيها للرفض"، وذلك تعزيزًا لثقتهم بأنفسهم ولتشجيعهم على مواجهة مواقف مماثلة في المستقبل.وفي عام 2012، نجح جيا جيانج، وهو رجل أعمال ومتحدث تحفيزي، في جعل هذه الممارسة شائعة من خلال نشر سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب بعنوان "100 يوم من العلاج بالرفض"، والتي حققت ملايين المشاهدات.قالت الطبيبة النفسية سونال أناند إن العلاج بالرفض هو نظام جديد مصمم لمساعدة الأفراد في التغلب على مخاوفهم ومواجهة الرفض بشكل مباشر، بحسب "هيلث سايت".وأكدت "من خلال البحث عن الرفض في المواقف منخفضة المخاطر يُعتقد أن الأفراد يقللون من حساسية أنفسهم للقلق الذي يصاحب الرفض غالبًا، فهذا العلاج يمكن أن يساعد المرء على أن يصبح مرنًا ويأخذ الرفض بشكل إيجابي".وتابعت "من المعروف أيضًا أن هذه الممارسة تفتح فرصًا خفية للنمو الشخصي والتواصل، وفقًا لهذا العلاج، في كل مرة تواجه فيها الرفض، فإنك تطور عقلية منفتحة تشجع على التجريب وتعزز الثقة بالنفس في حياتك الاجتماعية، يُعتقد أيضًا أن هذا العلاج يجعلك واثقًا بما يكفي لمواجهة مخاوفك ومعالجتها.