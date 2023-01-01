«الضوء الأخضر».. ابتكار حركة « Google» في المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي

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مشروع من « جوجل » ابتكار حركة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي «الضوء الأخضر» هدفه تركيز الازدحام مسعى طموح باسم «مشروع الضوء الأخضر» هو إحدى شركات « جوجل» الساعية لتحسين تدفق الحركة عند التقاطعات التكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويهدف المسعى إلى تقليل الوقت الذي يمضيه الأشخاص في الانتظار عند مؤشرات الشحن، وبالتالي يصبح من الازدحام المروري وخفض استهلاك الوقود. وهو عضو في الجهود الاستدامة التي تقوم بها « غوغل للأبحاث» ذات الأهمية الخاصة، في مؤتمر تغير المناخ العالمي وتحديات التوسع الحضري.

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لماذا مشروع الضوء الأخضر؟ونتيجة لذلك، فإن النقل الحضري بشكل كامل في انبعاثات الكربون للانحباس العالمي، وبالتالي إلى حد كبير لتنوع حركة المرور المتقطعة عند التقاطات. وتتعدد هذه المشكلة أمراً مهماً للاستدامة الصغيرة والمساهمة في الحضري. في الغالب ما تكون طرق رواية لحركة الاختراع، مثل تثبيت الأجهزة بسعر أو إجراء إعداد يدوي للمركبات، غير كافية لتوفير البيانات الشاملة اللازمة للحلول المختلفة.يتدخل مشروع «Green Light» من «Google» كحل مبتكر من بيانات خرائط «Google» نماذج مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. نموذج من نماذج توقعات التوقعات جميعها للتنفيذ لمهندس توقعات التوقعات في المدينة، ما يشجعهم على تحقيق منستنيرة حول إشارات توقيت الخشب ومزامنتها. الهدف النهائي هو تبسيط تدفق المرور، وتقليل أوقات الخمول عند التقاطات، وبالتالي تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.كيف يعمل المشروع؟يوجد في جوهر مشروع «الضوء الأخضر» نموذج ذكاء اصطناعي سيراميكات مثيرة مختلفة لاستشارات الطب، مثل طول العلاج، وأوقات الانتقال، والتقسيم الأخضر، والوظائف المهمة. من خلال تفسير هذه المعلمات، تم إنشاء نموذج النظام المخصص لسلوكيات الخوف، بما في ذلك متوسط ??أوقات المهارة والتفاعلات والقدرات والانطلاق. ثم يحدد هذا النموذج المحتمل الذي يمكن إجراؤه على إعدادات الطريق.اقرأ أيضًا| مارك زوكربيرج: الذكاء الاصطناعي سيعزز إنتاجية المبدعينيتم تجميع هذه التوصيات في لوحة معلومات شاملة، يراجعها بعد ذلك مهندسو المرور في المدينة. قد تحتوي على خيارات محدودة من المدة الزمنية القصيرة من خلال تغيير حركة المرور أو التقاطات غير المتزامنة. ونظرًا لأن هذه الأرقام يمكن أن ترى المزيد من البيانات باستخدام الإنترنت الحالي في غضون أقل من دقيقة، ما نصل إلى نتيجة ومن تخفيض التكلفة.تم بالفعل نشر مشروع «الضوء الأخضر» في أكثر من 12 مدينة حول العالم، بما في ذلك دراسة الهندسة المعمارية الكبرى، مثل بنغالورو ووسطن وريو دي جانيرو وسياتل. كود لـ«جوجل» كانت فعالة للغاية، حيث قللت من حركة المرور المتقطعة تصل إلى 30 في المائة، وخفّغ الانبعاثات عند التقاطات تصل إلى 10 في المائة. ويترجم هذا إلى فوائد كبيرة، وبعض الرحلات الجوية المرغوبة لهذه التخفيضات، بما في ذلك تصل إلى 30 مليون رحلة شهرياً.لا يسهل نجاح المشروع من خلال تدفق حركة المرور المحسن فقط، ولكن من خلال الوقت الذي يوفره سائقون، والانخفاض المقابل في استهلاك الوقود. تراقب « جوجل ريسارتش » (Google Research) هذه الجمعية، وتشارك النتائج مع المدن المشاركة لإثبات الفوائد الملموسة للاشتراك.أدوات الذكاء الاصطناعي الوليدية تعد مشروع «الضوء الأخضر» جزء من اتجاه واسع حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر للنتائج الإنسانية المعقدة. في تجربتنا ذي صلة، تعاون « جوجل» مع ولاية كاليفورنيا لمساعدة المساعدة المدعومة بالذكاء الصناعي المشترك في حركة التعاون والتوجيه الناجح نتيجة نجاحه. تتضمن هذه القسمة العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك «OpenAI» و«Amazon» و«Anthropic»، بهدف تعزيز الخدمات العامة.وقد بدأت كاليفورنيا تجربة داخلية لمدة 6 أشهر، حيث يقوم باختبار العلوم الاصطناعية والتوصل إلى أدوات الذكاء الاصطناعي. وتحصل على كل شركة مشاركة رسومية رمزية، دولار واحد، ما يرمز إلى الالتزام بالابتكار، أفضل من الربح. الهدف النهائي للولاية هو تحديد الأدوات الأكثر فعالية لتحسين الخدمات العامة، على الرغم من ميزانية الإنفاق.اقرأ أيضًا| ماذا فعل سائق شركة التوصيل مع سيدة بالإسكندرية؟ويؤكد نجاح مشروع «الضوء الأخضر» على المصنعين الصناعيين في الإدارة التنفيذية. من خلال خوارزميات البيانات المتقدمة، لا تعمل «Google» على تحسين تدفق الحركة بشكل واسع، بل تساهم في تحقيق أهداف اقتصادية للتنوع.