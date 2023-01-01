«الصحة» تُجيب .. متى تذهب لإجراء فحوصات تشخيص مرض السكر؟

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كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال منشور توعوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، العديد من النصائح من النصائح بشأن فحوصات تشخيص مرض السكر.



وأضافت الوزارة، أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي



وأكدت الوزارة، أن عمل فحوصات تشخيص مرض السكر يمكن إجراؤها إذا ظهرت عليك هذه الأعراض:

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