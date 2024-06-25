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«البورصة المصرية » تستهل الاثنين بارتفاع جماعي بكافة المؤشرات

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

ارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 29053 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 6649 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9564 نقطة

وصعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 35698 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 12571 نقطة.
تداول الذهب
وبدأ الموقع الرسمى للبورصة المصرية، فى تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات، يأتى ذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب.

ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

تعريف البورصة
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

قواعد البورصة
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.


المصدر: بوابه اخبار اليوم

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