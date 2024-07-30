«الاستشعار عن بعد»: الرطوبة سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة في أغسطس

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يعتبر شهري يوليو وأغسطس الأكثر حرارة من الناحية الإحصائية، ولقد واجه المواطنون موجات حرارة شديدة وطويلة في يوليو الماضي، وعلى الرغم من بداية انخفاض الحرارة في أغسطس، مقارنة بشهر يوليو، إلا أن المواطنين قد لا يشعرون بتحسن الطقس.

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وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية لـ«بوابة أخبار اليوم»: بأن السبب وراء الشعور بالحرارة في أغسطس رغم انخفاضها مقارنة بشهر يوليو، يعود لارتفاع نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ، سواء أثناء ساعات النهار أو ساعات الليل مع هدوء نسبي في سرعات الرياح، والذي يؤدي إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس وارتفاع درجة الحرارة المحسوسة عن المقاسة بقيم تتراوح 3-4 درجات.حالة الطقس في أغسطسوكشفت «الدكتورة إيمان شاكر»، حالة الطقس خلال شهر أغسطس، قائلة: بأن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل بحوالي من درجة إلى درجة ونصف، ولكن بشكل عام ستكون أقل من شهر يوليو ويونيو، لكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة، إضافة إلى تقدم الفاصل المداري وستكون السحب الرعدية على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر.كانت هيئة الأرصاد عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، قد أكدت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية.