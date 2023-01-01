«احمي كبدك»..أطعمه تساعد على تنظيف الكبد من السموم

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يساعد الكبد غنى تنظيم الجسم من السموم، فهو أكثر أعضاء جسم الإنسان حيوية، فهو يساعد على إنتاج البروتينات الأساسية التي تساعد على هضم الطعام، وهناك بعض الأطعمة التي تدعم هذه العمليه وتعززها، وذلك بحسب موقع تايمز أوف إنديا.



الثوم



الثوم غني بمركبات الكبريت التي تنشط إنزيمات الكبد المسؤولة عن طرد السموم من الجسم، ويحتوي على الأليسين والسيلينوم، وهما عنصران مغذيان قويان يحميان الكبد من التلف ويساعدان في عملية إزالة السموم من الجسم.

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البنجريعد البنجر مصدراً مهماً للبيتالين والمركبات الأخرى التي تدعم وتعزز إزالة السموم من الكبد وتساعد على تقليل الألتهابات، وذلك وفقاً لدراسة نشرت في مجلة التغذية، ويمكن لعصير البنجر أن يحسن وظائف الكبد ويقلل الأكسده في الكبد.الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين وظائف الكبدوالحمايه من الأمراض المختلفة، بل ويقلل من مستويات أينزيمات الكبد، مما يجعل الكبد يتميز بصحة أفضل.الخضروات الورقيةوتحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والجرجير على نسبه عالية من الكلوروفيل، والتي تساعد على تنظيف الكبد من السموم عن طريق تحيي المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية.