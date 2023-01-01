«ابنة كونكورد» تقترب من تحقيق الحلم ..3 ساعات ونصف من لندن لنيويورك..

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في خطوة نحو استعادة رحلات الطائرات الأسرع من الصوت مرةأخرى، بدأت طائرة "ابنة كونكورد" milestone، المعروفة باسم XB-1 Overture ، في الاقتراب من تحقيق حلم قطع المسافة بين لندن ونيويورك في 3.5 ساعات فقط، مع القدرة على حمل 80 راكبًا.

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ووفقا لصحيفة "صن البريطانية"، اقتربت الطائرة من تحقيق المستهدف لها، بعد الاختبار الثاني الناجح للطائرة، والذي جرى في كاليفورنيا، بعد أن وصلت إلى ارتفاع 10,400 قدم، وسرعة قصوى تبلغ 232 عقدة (277 ميل في الساعة)، ومع خطط لإجراء 10 اختبارات إضافية، يأمل مطورو الطائرة في تحقيق رحلات أسرع من الصوت بحلول عام 2030.اقرأ أيضا :- «آخرساعة» داخل مقر الشركة المصنعة.. روسيا تنتج طائرات ركاب وبضائعهذا وستكون الطائرة الجديدة، المعروفة باسم Overture، قادرة على الطيران بسرعة تصل إلى Mach 1.7، وتنافس الطائرة الشهيرة كونكورد التي تم تقاعدها في 2003 بعد 27 عامًا من الخدمة، وستكون قادرة على قطع المسافة بين لندن و نيويورك خلال ثلاث ساعات ونصف فقط.هذا ويواجه تطوير طائرة Overture عدة تحديات رئيسية، منها:1. التقنيات المتقدمةالحاجة إلى تطوير تكنولوجيا جديدة لضمان قدرة الطائرة على الطيران بسرعات أعلى من الصوت بشكل آمن وفعال.2. تكاليف التشغيليجب أن تكون تكاليف تشغيل الطائرة قابلة للتحمل لجعل الرحلات التجارية مربحة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والصيانة.3. التشريعات واللوائحالتوافق مع القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالتحليق فوق المناطق المأهولة، خاصة فيما يتعلق بالضوضاء والانبعاثات.4. السلامةضمان سلامة الطائرة وركابها، خاصة بعد الحوادث السابقة التي أثرت على سمعة الطائرات الأسرع من الصوت.5. تقبل السوقجذب الركاب والمستثمرين، حيث يتطلب الأمر إعادة بناء الثقة في السفر عبر الطائرات الأسرع من الصوت بعد تقاعد كونكورد.6. البحث والتطويرالحاجة إلى استثمارات كبيرة في البحث والتطوير للتغلب على جميع هذه التحديات وتحقيق أهداف الأداء المطلوبة.