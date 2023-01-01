«إعلامي» يكشف تطورًا مفاجئًا في تجديد أوباما مع الزمالك

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صورة الخبر: يوسف أوباما
يوسف أوباما


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات ملف تجديد عقد يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالية.

تصريحات شوبير
وأوضح “شوبير”، خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي منحت يوسف أوباما فرصة ذهبية لتجديد عقده والاستمرار مع الفريق.

وأشار إلى أن موقف أوباما من التجديد كان غامضًا، لكن إصابة أحمد حمدي دفعت إدارة النادي للاجتماع معه لحسم ملف التجديد.

أوباما يرحب بالتجديد
وأكد “شوبير” أن أوباما يرحب بفكرة التجديد والبقاء مع الزمالك، وينتظر عقد جلسة مع مسؤولي النادي لتوقيع العقود. كما أبلغ أوباما إدارة الكرة أنه لن يضع أي شروط تعجيزية للتجديد والاستمرار مع الفريق.

إصابة أحمد حمدي
وفي سياق آخر، ينتظر أحمد حمدي، لاعب الزمالك، الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي، بعد تعرضه للإصابة خلال نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وقد وافق مجلس إدارة الزمالك على إجراء العملية في ألمانيا، على أن يرافقه الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق.

المصدر: أون سبورت إف إم

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