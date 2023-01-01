«إعلامي» يكشف تطورًا مفاجئًا في تجديد أوباما مع الزمالك

أوباما يرحب بالتجديد
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات ملف تجديد عقد يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يتيح له التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالية.
تصريحات شوبير
وأوضح “شوبير”، خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي منحت يوسف أوباما فرصة ذهبية لتجديد عقده والاستمرار مع الفريق.
وأشار إلى أن موقف أوباما من التجديد كان غامضًا، لكن إصابة أحمد حمدي دفعت إدارة النادي للاجتماع معه لحسم ملف التجديد.
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