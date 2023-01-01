

«أموال البرامج» تُجبر «سمية الخشاب» على كشف عدد زيجاتها «أموال البرامج» تُجبر «سمية الخشاب» على كشف عدد زيجاتها

دائمًا ما يحاول الفنان أو بعض الفنانين أن يخفون الحياة الشخصية لهم، ولكن يكشفون عنها فى البرامج التي تستضيفهم، بعد أن يحصلون على الكثير من الأموال لظهورهم فى تلك البرامج التي تهتم فى الأساس بكشف الحياة الشخصية للفنانين.



خلال ظهور الفنانة سمية الخشاب فى برنامج «أنا وأنا»، مع الإعلامية سمر يسري، كانت محور الأسئلة التي تقدم لها حول زيجاتها السابقة وزوجها الحالي المطرب أحمد سعد، فيما أن الكثير يعلم أن «سمية» كانت دائمًا تُخفي أزواجها عن أعين الجمهور والمتابعين.



وكشفت الفنانة سمية الخشاب، أنها تزوجت 4 مرات من ضمنهم الزواج الأخير من الفنان أحمد سعد، مشيرة إلى أنها تزوجت من رجل خليجي من قبل، فيما رفضت ذكر أسماء هؤلاء الرجال.