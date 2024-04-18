"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن .. ضرب هدف إسرائيلي في إيلات أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الأحد، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش"، بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في عملياتها.



الكسوف الكلي .. هل ستشهده مصر والدول العربية خلال الساعات المقبلة؟ ساعات وتنطفئ نور الشمس لمدة 5 دقائق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بمرور القمر أمامها في ظاهرة كسوف كلي لا تحدث إلا نادرًا، لتكن هي حديث العالم والمسيطرة على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.



فيديو .. الزمالك يُسقط غريمه الأهلي بثنائية الجزيري ويُنهي عقدة 21 عامًا! فاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.





السيسي : مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرا من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع.



صلاة الكسوف: كل ما تود معرفته عن كيفيتها ووقتها وحكم تركها اختص النبي صلى الله عليه وسلم لظاهرة الكسوف أو الخسوف سنة وهي صلاة الكسوف من يؤديها حصل على ثواب عظيم ومن تركها فليس عليه إثم، وصلاة الكسوف أجمع عليها الفقهاء أنها تؤدى جماعة بالمسجد، إلا أن البعض أجاز بأدائها منفردة في المنزل إذا تطلب الأمر ذلك .



فضل دعاء ختم القرآن: لماذا نصح به النبي؟ مع انقضاء شهر رمضان المبارك ، تجد بعض المسلمين قد ختم قراءة القرآن الكريم مرة أو مرتين أو ثلاثة، ويبحث البعض عن دعاء ختم القران خاصة وأنه مستجاب ومستحب.

