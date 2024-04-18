أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الأحد، أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش"، بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها في عملياتها.
ساعات وتنطفئ نور الشمس لمدة 5 دقائق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بمرور القمر أمامها في ظاهرة كسوف كلي لا تحدث إلا نادرًا، لتكن هي حديث العالم والمسيطرة على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.
فاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرا من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع.
علقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس على إعلان الجيش الإسرائيلي الأحد، سحب القوات الإسرائيلية من خان يونس.
اختص النبي صلى الله عليه وسلم لظاهرة الكسوف أو الخسوف سنة وهي صلاة الكسوف من يؤديها حصل على ثواب عظيم ومن تركها فليس عليه إثم، وصلاة الكسوف أجمع عليها الفقهاء أنها تؤدى جماعة بالمسجد، إلا أن البعض أجاز بأدائها منفردة في المنزل إذا تطلب الأمر ذلك .
مع انقضاء شهر رمضان المبارك ، تجد بعض المسلمين قد ختم قراءة القرآن الكريم مرة أو مرتين أو ثلاثة، ويبحث البعض عن دعاء ختم القران خاصة وأنه مستجاب ومستحب.
تحدث الخبير النووي المصري ونائب رئيس المحطات النووية الأسبق علي عبد النبي، عن أكبر مشروع في تاريخ مصر الحديث يتم بناؤه في مصر بمساعدة روسيا.