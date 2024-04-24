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الدكتور علي جمعة

هل يقتل الحسد؟ الأزهر والإفتاء يجيبان

هل ممكن أن يموت شخص بسبب الحسد؟ سؤال يشغل الكثيرين، خاصة في ظل ما يروج له من حديث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من جواب طفلة : هل الحسد ممكن يموت؟ قائلًا : «لأ ميموتش ولا يوصل للحكاية دي».

      
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