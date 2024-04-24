هل يقتل الحسد؟ الأزهر والإفتاء يجيبان هل ممكن أن يموت شخص بسبب الحسد؟ سؤال يشغل الكثيرين، خاصة في ظل ما يروج له من حديث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من جواب طفلة : هل الحسد ممكن يموت؟ قائلًا : «لأ ميموتش ولا يوصل للحكاية دي».



بالفيديو|مصري ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق برزت شجاعة حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية في بنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة، في موقف بطولي ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق.



كيفية الرقية الشرعية لنفسي: خطوات إسلامية مُوثقة كيفية الرقية الشرعية لنفسي ، الإنسان يرقي نفسه بنفسه، الأمر بسيط وليعلم أن كل ما أصابه من الله، فالإصابة بالعين والحسد تجعل الرقية واجبة، وتجوز أيضًا الرقية من راق شرعي ولكن في الحالات الشديدة جدًا وخاصة ممن هم أهل الثقة الذين يبتغون ..