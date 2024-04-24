هل ممكن أن يموت شخص بسبب الحسد؟ سؤال يشغل الكثيرين، خاصة في ظل ما يروج له من حديث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من جواب طفلة : هل الحسد ممكن يموت؟ قائلًا : «لأ ميموتش ولا يوصل للحكاية دي».
برزت شجاعة حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية في بنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة، في موقف بطولي ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق.
عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ فيضانات تضرب منطقتي تومسك وكورجان في روسيا.
كيفية الرقية الشرعية لنفسي ، الإنسان يرقي نفسه بنفسه، الأمر بسيط وليعلم أن كل ما أصابه من الله، فالإصابة بالعين والحسد تجعل الرقية واجبة، وتجوز أيضًا الرقية من راق شرعي ولكن في الحالات الشديدة جدًا وخاصة ممن هم أهل الثقة الذين يبتغون ..
أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، المسلمين بتقوى الله تعالى قال جل من قائل (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).