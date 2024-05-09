قضية فساد جديدة في "التموين": سقوط مافيا "الردة" .. الكشف عن تفاصيل جديدة! تعيش وزارة التموين والتجارة الداخلية سلسلة جديدة من قضايا الفساد، حيث تظهر تفاصيل صادمة عن تلاعب مسؤولين بموارد الدولة وانتهاك ثقة الجمهور.



الرئيس الصومالي: مستعدون للحرب ضد إثيوبيا أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن مقديشيو مستعدة للحرب ضد إثيوبيا ومتابعة جميع الخيارات الدبلوماسية لحل الأزمة بين البلدين.



كيف تتعامل مع ابنك العاقّ؟ نصائح دينية واجتماعية أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "لديها ابنها عمره 44 عاما ويقوم بشتمها وضربها، ولا تعرف ماذا تفعل معه؟".

