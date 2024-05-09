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فلسطين

غضب إسرائيلي عارم: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمنح فلسطين "دولة مراقبة" يثير ردود فعل غاضبة

شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوما على الأمم المتحدة بعد اتخاذ الجمعية العامة قرارا برفع مكانة الفلسطينيين في المنظمة الدولية.

      
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