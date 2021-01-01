

قراصنة يستهدفون لعبة الفيديو "فيفا 21" قراصنة يستهدفون لعبة الفيديو "فيفا 21"

تعرضت صانعة ألعاب الفيديو الشهيرة "إلكترونيكس آرت" أو (EA) مؤخرا، لعملية قرصنة شنها متسللون، سرقوا خلالها بعض البيانات، بما في ذلك شيفرة مصدر برمجيات ألعاب فيديو شهيرة، بينها "فيفا 21".

ووفقا لموقع "فايس نيوز"، الذي أعلن الخبر لأول مرة يوم الخميس، فقد نشر المتسللون في منتدى، أنهم سرقوا بعض المواد، بما في ذلك شيفرة مصدر برمجيات لعبة "فيفا 21"، وشيفرة مصدر برمجيات ومكونات أخرى لمحرك "فروستبايت"، الذي يشغل عددا من ألعاب الفيديو، من بينها "مادن".



وأظهرت المنشورات أن القراصنة عرضوا شيفرة مصدر البرمجيات للبيع.



وقال متحدث باسم الشركة الأميركية: "بعد الحادث، أجرينا بالفعل تحسينات أمنية، ولا نتوقع تأثيرا على ألعابنا أو أعمالنا. نحن نعمل بنشاط مع مسؤولي إنفاذ القانون وغيرهم من الخبراء كجزء من هذا التحقيق الجنائي المستمر".

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وتحظى عمليات انتهاك البيانات، وهجمات القراصنة ببرامج تطالب بفدية، بمزيد من الاهتمام، ولا سيما بعد تعرض شركة "كولونيال لخطوط النفط"، لهجوم إلكتروني، أدى الشهر الماضي، إلى نقص الوقود في عدد من الولايات الأميركية على الساحل الشرقي.وأدت بعض هجمات برامج الفدية خلال الأسابيع الأخيرة إلى تعطيل العمليات في مؤسسات أميركية حيوية، بما في ذلك المستشفيات وأنظمة النقل وخطوط أنابيب الوقود وشركات اللحوم.وأشارت بعض الشركات، بما فيها "كولونيال"، وشركة تصنيع اللحوم "جيه بي إس"، إلى أنها دفعت للمتسللين من أجل استعادة السيطرة الكاملة على بياناتها وعملياتها.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدث باسم شركة "إلكترونيكس آرت"، أن الهجوم لم يكن الغرض من ورائه طلب فدية.