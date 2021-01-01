

"فيفالدي" يطلق تحديثا بميزة "كل التطبيقات في تطبيق واحد" "فيفالدي" يطلق تحديثا بميزة "كل التطبيقات في تطبيق واحد"

ذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن متصفح الويب "فيفالدي" (Vivaldi) سيطلق، اليوم الأربعاء، تحديثا جديدا يتضمن عدة ميزات لمستخدميه.



وأوضح الموقع التقني أن مستخدمي المتصفح سيتمكنون من خلال التحديث، من مراجعة بريدهم الإلكتروني والتقويم من خلال أدوات جديدة مدمجة بـ"فيفالدي"، مشيرا إلى أنه بذلك يقدم ميزة "كل التطبيقات في تطبيق واحد" للتصفح وإرسال البريد الإلكتروني.



وأشار إلى أن الميزة الرئيسية الأخرى لتحديث (Vivaldi)، هي الترجمة المدمجة، حيث سيكون المتصفح قادرًا على ترجمة صفحات الويب بالكامل بـ50 لغة اعتبارًا من اليوم، منوها بأنه سيتم التوسع في هذه الميزة لدعم 109 لغات قريبًا.

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وبين الموقع أن ميزات البريد الإلكتروني ستكون متاحة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية فقط، في حين تشمل ميزة الترجمة أجهزة نظام تشغيل أندرويد.