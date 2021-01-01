

سيسكو تكشف عن حلول سحابية جديدة لتعزيز أجندات التحول الرقمي سيسكو تكشف عن حلول سحابية جديدة لتعزيز أجندات التحول الرقمي

أعلنت شركة سيسكو اليوم عن الطرق الجديدة لمساعدة العملاء في تسريع أجندات التحول الرقمي أثناء نقلهم للمزيد من مواردهم إلى السحابة.



وترى سيسكو بأن عالمنا الموزع والمتصل اليوم يعتمد على السحابة أكثر من أي وقت مضى، وتواجه فرق تقنية المعلومات تحديات كبيرة في تزويد الأشخاص بالتجربة الرقمية المثالية أينما كانوا وفي أي وقت يحتاجون فيه إلى الاتصال بالسحابة. وتنتقل الشركات نتيجة لذلك إلى نموذج تشغيلي قائم على السحابة يعتمد على السرعة والبيانات والتحكم ليصل بين التطبيقات والمستخدمين والموظفين التقنيين الموزعين وليعزز الحلول الرقمية في أماكن العمل.



تمكين العملاء من تحقيق نتائج أفضل مع السحابة

قامت سيكسو باستثمارات بمليارات الدولارات على مدى السنوات الست الماضية لبناء السحابة وإدخالها في كافة جوانب أعمالها مع التركيز على مساعدة العملاء في تطوير استراتيجيات السحابة الكاملة ضمن خمسة مجالات رئيسية هي: الاستمرارية والبيانات والأمان والاتصال والعمليات.

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واستعرضت الشركة خلال حدث “سحابة المستقبل” الافتراضي كيف تعمل على تطوير استراتيجيتها السحابية ضمن العديد من المجالات لمساعدة الشركات على الاتصال وتأمين مواردها وأتمتة أعمالها لتوفر تجربة رقمية سلسة تُمكّن بيئة العمل الذكية في عالم السحابة الهجينة اليوم.وتعليقًا على الإطلاق قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعد تجربة المستخدم مفتاح النجاح في العالم الرقمي، ونركز في أعمالنا على تمكين مجموعات التكنولوجيا من تقديم أفضل تجارب التطبيقات وبشكل آمن. وشركة سيسكو وحدها هي القادرة على تشغيل الحلول السحابية الهجينة وتوفير المراقبة والبيانات والأتمتة اللازمة لتكون الشركات ذكية سحابيًا”.تشمل ابتكارات السحابة الهجينة الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم ما يلي:عمليات السحابة الهجينة:Cisco UCS X-Series الجديد: يُستخدَم نظام الحوسبة الموحدة من سيسكو (UCS) في مراكز البيانات من قبل أكثر من 50 ألف عميل حول العالم. وبفضل تكامله التام مع منصة Cisco Intersight، يُعد UCS X-Series أول نظام من نوعه يُصمم للعمليات الهجينة من السحابة وعبر مختلف السحب. ويمزج هذا النظام أفضل الأنظمة المستقلة والمتصلة ويتميز بتقنية UCS X-Fabric الثورية، وهو مصمم لتلبية استخدامات أعباء العمل المتعددة اليوم، كما أنه مزود بمزايا مستقبلية ستلبي تطورات العقد القادم من ابتكارات القطاع في المعالجات والمسرعات ووصلات الحوسبة البينية.Intersight Cloud Orchestrator: يوفر إطار عمل سهل الاستخدام للأتمتة برمز منخفض ويعمل على تسهيل تدفقات العمل المعقدة، لتتمكن فرق تقنية المعلومات من تنسيق البنية التحتية وأعباء العمل بسهولة وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.Intersight Workload Engine: منصة قوية لأعباء العمل الحديثة والقائمة على السحابة. تم إنشاؤها على آلة Kubernetes مفتوحة المصدر وافتراضية وقائمة على Kernel باستخدام المحاكاة الافتراضية للحاويات، وهي عبارة عن نظام تشغيل من سيسكو لـHyperFlex، يتميز بإمكانات الإدارة الثابتة للبرامج كخدمة SaaS.Cisco Service Mesh Manager: امتداد جديد لخدمة Intersight Kubernetes، يوفر إمكانية المراقبة العميقة والإدارة المبسطة مع مزايا الأمان القائمة على السياسات والتصور البديهي لطبولوجيا الخدمات في مجموعات K8 في مكان العمل والسحابة.Cisco Cloud ACI: متوفر على أنظمة AWS وAzure والآن على Google Cloud، وسيتوفر لبقية الأنظمة في خريف عام 2021. يقلل نموذج التشغيل والسياسة العامة من Cloud ACI® من التكلفة وتعقيد إدارة عمليات التثبيت الهجينة ومتعددة الأوساط السحابية بشكل كبير.للمزيد من المعلومات حول المنتجات الإضافية الجديدة التي تدعم عمليات السحابة الهجينة، تفضلوا بزيارة الرابط هنا.https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/index.htmlالرقابة والبياناتيعد تكامل ThousandEyes Internet و Cloud Intelligenceمع Cisco Catalyst® 8000 Edge Series لشبكات SD-WAN وCisco Nexus® 9000في مراكز البيانات ذو مزايا كبيرة لتزويد العملاء بالبيانات القيّمة حول صحة الشبكة وأداء التطبيقات من خلال مراقبة المبنى الرئيسي والفروع ومراكز البيانات وكل نقطة في شبكة WANتربط بين المستخدم والتطبيقات.يعمل Nexus Dashboard Orchestrator على جزء واحد لتكوين وإدارة السياسات المشتركة عبر العديد من مواقع ACI المحلية، ومناطق AWS وMicrosoft Azure، وتم الإعلان اليوم أنه سيتم إطلاقه هذا الخريف لمنصة Google Cloud.خدمات تجربة المستخدم للسحابةتقدم خدمات تجربة المستخدم الأساسية للسحابة الخدمات الاستشارية والخبرة لتصميم وتطبيق وتأمين وتحسين التحول الرقمي.تحسن خدمات CX Intersight Workload Optimizer استهلاك موارد التطبيقات في السحابة.تقدم خدمات CX Advanced Services لـThousandEyes وSD-WAN أفضل تجربة تطبيقات للحلول السحابية، وتوفر التصميم والتكامل المتخصص لتقليل تعقيدات المشروع وتحوّل السرعة.توفر حلولCustom Quick Start الخدمات المتخصصة للأتمتة الشاملة والبنية التحتية كرمز (IaC).