يعتبر محرك بحث جوجل هو المحرك الافتراضي على هواتف أندرويد والسبب مفهوم كون النظام يتبع الشركة، لكنها بين الحين والآخر تسمح بإضافة محركات البحث الأخرى ضمن قائمة الخيارات للمستخدمين مقابل مبالغ طائلة، إلا أن ذلك سيتغير قريبًا.
ستسمح جوجل لأي محرك بحث عام مثل بينغ أو ياندكس وغيرها بالظهور افتراضيًا لمستخدمي أندرويد، ليكون بإمكان المستخدمين الاختيار بين 12 محرك بحث لوضعها افتراضيًا على هواتفها، والمختلف هذه المرة أنها لن تأخذ أي مبالغ من تلك الشركات مقابل منحها الميزة.
وعندما يقوم أي مستخدم بتحديد محرك بحث مختلف عن جوجل كمحرك افتراضي على هاتفه، سيقوم النظام بتحميل تطبيق ذلك المتصفح إن وجد لجعله افتراضيًا أو الاعتماد على المتصفح الافتراضي.
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التعليقات على جوجل ستسمح بتواجد محركات البحث المنافسة على أندرويد دون مقابل
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