

معلومات جديدة حول ميزة الحماية المرتقبة من واتساب معلومات جديدة حول ميزة الحماية المرتقبة من واتساب

يعمل واتساب WhatsApp، على توفير خيارا خاصا لزيادة أمان النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بها، بطريقة آمنة تمامًا مثل الدردشات نفسها، حيث ستتم حماية تلك النسخ المحفوظة على خوادم المنصة قريبا باستخدام تقنية التشفير من طرف إلى طرف.



وحسبما ذكر موقع "techradar" التقني، تضيف واتساب طبقة من الحماية بكلمة مرور تعمل على تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، مما يقلل بشكل كبير من خطر الوصول الغير مصرح به للرسائل والوسائط المخزنة احتياطيا على خدمات أنظمة التشغيل السحابية من قبل أطراف ثالثة غير مرغوب فيها.



وقد ظهرت العديد من التلميحات حول كيفية تنفيذ النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف في واتساب، في العديد من الإصدارات التجريبية، وتوفر أحدث معاينة للتطبيق مزيدًا من المعلومات حول هذه الميزة.

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تلميحات من إصدار واتساب التجريبي على أندرويديعطينا أحدث إصدار تجريبي من واتساب على نظام التشغيل أندرويد، لمحة سريعة عن مستقبل ميزة مفتاح التشفير المرتقبة، والذي سيمنح المستخدمين امكانية عرض مفتاح التشفير الذي تم استخدامه لحماية النسخ الاحتياطية الخاصة بهم.ووفقا لموقع "WABetaInfo "، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، سيتخد تطبيق الدردشة الشهير ، عند حفظ النسخ الاحتياطية على خدمة جوجل درايف، مفتاحًا سداسيًا عشريًا للتشفير، وهي طريقة قياسية إلى حد ما لتنسيق مفاتيح التشفير.وتوضح لقطة الشاشة التي شاركها موقع الويب المستقل WABetaInfo، بأن مفاتيح التشفير ستكون بطول 64 حرفًا، إذ تظهر الصورة أيضا بأن "واتساب" سيذكر المستخدمين بأن المفاتيح تتكون من أرقام وحروف صغيرة بين a و f، مما يساعدهم على تجنب كتابة الحرف O بدلاً من الرقم صفر بالانجليزية.نسخ احتياطية آمنة محمية من واتسابيمنحنا تطبيق واتساب التجريبي على أندرويد نظرة ثاقبة لما يجري العمل عليه في الوقت الحالي، حيث سيتمكن المستخدمون مستقبلا، من تعيين كلمة مرور تستخدم لتشفير النسخ الاحتياطية، من أجل منع الوصول غير المصرح به إلى النسخ الاحتياطية على جوجل Drive وiCloud التابعة لآبل.ولكن هذه المرة بناءً على التجارب السابقة، فمن الآمن أن ميزة مفتاح التشفير التي ما تزال قيد التطوير من المتوقع أن نراها تشق طريقها أيضًا إلى إصدار واتساب على iOS.