أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن العديد الهواتف التي تتمتع بإمكانيات 5G، حيث أصبحت سلسلة G Stylus للعام الحالي 2021، والمميزة بالقلم الإلكتروني تمتلك رسميا إصدارا خاص يعمل بشبكات الجيل الخامس.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، انطلق هاتف موتورولا الجديد Moto G Stylus 5G، في السوق الأمريكية والذي سيصبح متاحا للبيع بشكل رسمي بدءا من 14 يونيو المقبل، بسعر حوالي 399 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري).
ويحتوي هاتف موتورولا الرائد ذو القلم الإلكتروني Moto G Stylus 5G، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تحتوي نوتش على هيئة ثقب أعلى الزواية اليسرى من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، يمكنك استخدام القلم الإلكتروني المرفق بالجهاز لتدوين الملاحظات ورسومات الشعار المبتكرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بسعر مفاجأة .. موتورولا تطلق هاتف Moto G Stylus
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق