

عملية احتيال خطيرة على واتساب تحظر حسابك.. إليك الحل عملية احتيال خطيرة على واتساب تحظر حسابك.. إليك الحل

عاودت مرة أخرى سلسلة من عمليات الاحتيال التي تستهدف مستخدمو واتساب WhatsApp، والمصممة لخداع المستخدمين الآمنين لتسليم قراصنة الإنترنت رموز التحقق السرية من أجل التحكم في حساباتهم على منصة الدردرشة الشهيرة.



وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، يستخدم مجرمو الإنترنت مرة أخرى تقنية قديمة ظهرت سابقا عبر خدمة التراسل، والتي تخدع المستخدمين للاستيلاء على رمز التعريف الشخصي أو رمز التحقق للوصول إلى الحسابات الخاصة بهم على واتساب، والتحكم بها وحظر مالكيها من الوصول إليها.



وكما هو الحال، يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب واتساب، عادةً رمز التحقق أو PIN كود، جنبًا إلى جنب مع رمز تم إنشاؤه عشوائيًا يتم إرساله عبر خاصية الرسائل القصيرة SMS، إلى رقم الهاتف المسجل في الحساب الخاص بك على تطبيق التراسل.

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ميزة جديدة من واتساب لحمايتك من الهاكرزوقد يكون السبب الرئيسي في انتشار عملية الاحتبال السيئة مرة أخرى، هو أن واتساب على وشك إجراء تغيير مهم، حيث كشف فريق WABetaInfo، وهي مدونة شهيرة تبحث في الإصدارات التجريبية من WhatsApp للكشف عن الميزات غير الجديدة القادمة للمنصة قبل إصدارها رسميا، عن دليل على ميزة جديدة تسمى "مكالمات فلاش".وعلى غرار رمز التحقق الذي يستخدم لمرة واحدة و يتم إرساله عبر خدمة الرسائل القصيرة، فإن "مكالمات فلاش" من شأنها أن توفر للمستخدمين نفس المصادقة للتحقق من هويتك، ولكن عبر اتصالا هاتفيا بالرقم المسجل بالحساب، للتأكد من ملكية الحساب أو اطلاع المستخدم على رمز التحقق الخاص به والمكون من 6 أرقام بدلاً من إرساله في رسالة نصية.ويقترح الكود التجريبي للميزة على تطبيق واتساب، بأن خيار "مكالمات الفلاش" الجديد سيكون أكثر ملاءمة للمستخدم، بدلاً من الاضطرار إلى الرد على المكالمة الواردة سيتمكن واتساب من التحقق من حسابك عن طريق التقاط المكالمة ومعالجتها في الخلفية بطريقة ذكية، مما يعني أن المستخدم لن يكون مضطروا لكتابة رموز للتحقق يدويا، كما تجعل حسابك أكثر أمانًا بطريقة افتراضية.وخلال الشهور الماضية، شن مجرمو سلسلة من الهجمات على حسابات واتساب، مستغلين خاصية رمز التحقق المرسل عبر الرسائل القصيرة، إذ تمكن عمليات الاحتيال الخادعة المتسللين من الوصول إلى كل رسالة أو صورة أو مقطع فيديو أو مستند أرسلته من قبل عبر حسابك على منصة الدردشة الاجتماعية، وكما يسمح أيضًا لهؤلاء الممثلين السيئين بإغلاق حسابك الخاص إلى أجل غير مسمى.ولكن بمجرد طرح ميزة "مكالمات الفلاش" يمكن أن توقف جميع تلك الهجمات في المستقبل، إذا أصبحت هذه هي الطريقة الافتراضية للتحقق من هويتك وتسجيل الدخول إلى حسابك، فلا يوجد شيء يمكن للمتسللين اعتراضه بعد أن يقوم النظام الاساسي لـ واتساب نفسه بالرد على المكالمة.