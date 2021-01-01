

«جوجل» تطلق النسخة التجريبية الثانية من «أندرويد 12» لهواتف بيكسل «جوجل» تطلق النسخة التجريبية الثانية من «أندرويد 12» لهواتف بيكسل

أعلنت شركة "جوجل " (Google ) الأمريكية عملاق محركات البحث عبر الإنترنت، أنها بصدد إطلاق النسخة التجريبة الثانية من تحديث نظام تشغيل "أندرويد" (Android 12)، وذلك على هواتف "بيكسل" (Pixel) الذكية، اليوم.

واستعرض موقع "ذا فيرج" التقني عددا من مميزات التحديث الجديد والتي تم الإعلان عن بعضها خلال مؤتمر "جوجل آي أو" (Google I/O)، والتي من بينها زر جديد يدعى "إنترنت" (Internet) والذي يحل محل زر "واي فاي" التقليدي، ويمكن هذا الزر المتسخدمين من التنقل بين استخدام الشبكة اللاسلكية "واي فاي" وبيانات شريحة الهاتف ، هذا بالإضافة إلى لوحة تحكم الخصوصية، والتي تتيح للمستخدم معرفة عدد المرات التي تطلب فيها التطبيقات استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا والموقع.

وذكر موقع "لايف منت" أن محركات البحث المنافسة لجوجل، عملاق محركات البحث في العالم، لن تضطر إلى دفع رسوم لشركة "جوجل" لتكون تلك المحركات نظام التشغيل الافتراضي في نظام تشغيل أندرويد.



وأوضح الموقع التقني أن تلك الخطوة ستكون فقط الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بحكم صدر عام 2018 من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي، والذي نتج عنه غرامة قدرها 5 مليارات دولار على "جوجل" لخرق قوانين مكافحة الاحتكار.



وأدى اعتراض المنظمين الأوروبيين لمكافحة الاحتكار إلى قيام "جوجل" بإجراء التغيير المهم للغاية في كيفية عمل البحث على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

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وقالت الشركة إنها ستتوقف عن فرض رسوم على منصات البحث المنافسة لتصبح الافتراضية على أجهزة أندرويد، ولكن فقط في أوروبا الآن.وقالت جوجل: "لقد أجرينا مناقشات بناءة مع المفوضية الأوروبية لسنوات عديدة حول كيفية الترويج لمزيد من الخيارات على أجهزة أندرويد، مع ضمان أنه يمكننا مواصلة الاستثمار في نظام أندرويد الأساسي وتوفيره مجانًا على المدى الطويل".فيما ذكر موقع "سي نت" التقني، أن شركة جوجل ستدشن كابلاً بحريًا جديدًا؛ للتعامل مع زيادة البيانات بين الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين.