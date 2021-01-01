

أوبو تنافس سامسونج بهذا الإصدار الجديد .. تفاصيل ومواصفات أوبو تنافس سامسونج بهذا الإصدار الجديد .. تفاصيل ومواصفات

تعمل شركة أوبو Oppo، على هاتف جديد مطور يمتاز بإمكانيات قوية تنافس هواتف سامسونج الرائدة، ولكن بأسعار رخيصة، وقد تم اعتماد هاتف Oppo A16 من قبل مجموعة من السلطات في جميع أنحاء العالم تمهيدا لإطلاقه قريبا.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتم تشغيل هاتف Oppo A16 الجديد بواسطة معالج من نوع Helio G35، من إنتاج ميديا تك مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.



وللمقارنة، فإن الإصدار السابق لهذا الجهاز المسمى Oppo A15، يعمل بواسطة معالج من نوع Helio P35 من إنتاج شركة ميديا تيك، ومقترن بسعة 2 أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

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ووفقًا لقائمة المعايير Geekbench الشهيرة، يملك هاتف Oppo A16 الجديد، أنوية Cortex-A53 يصل ترددها إلى 2.3 جيجاهرتز، وحصلت أنوية الجهاز على 177 درجة في اختبارات الأداء الفردية وعلى 950 درجة في اختبارات الأداء العام.وتبعا للتسريبات السابقة، سيحزم هاتف أوبو المرتقب Oppo A16، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات.كما سيعمل هاتف أوبو Oppo A16، بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف على نطاق واسع في جميع أنحاء آسيا، ولكنه سيصل إلى الهند كأول سوق له.ومن المحتمل أن يأتي هاتف أوبو Oppo A16، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، متصل بمستشعرين بدقة 5 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.