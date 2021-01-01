

شاومي تتخطى المليون وحدة مع مبيعات هواتف Redmi Note 10 5G في أيام قليلة شاومي تتخطى المليون وحدة مع مبيعات هواتف Redmi Note 10 5G في أيام قليلة

في انجاز كبير لها، تستمر شركة شاومي الصينية في تحطيم الأرقام القياسية في مبيعات الهواتف الذكية، حيث استطاعت الشركة تخطى المليون وحدة مبيعات مع هواتف Redmi Note 10 5G في أيام قليلة للغاية.



وتخطت مبيعات هواتف Redmi Note 10 5G ،المليون وحدة في تسعة أيام فقط، منذ بدء أول عملية بيع للهواتف ، كما أنه من المتوقع بشكل كبير أن تحقق مبيعات الهواتف رقما قياسيا جديد في عالم الهواتف الذكية، وذلك بحسب موقع Gizmochina.



وتأتي هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، كما تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

قد يعجبك أيضا...

وتعمل هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي ، بواسطة معالج من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.وتقدم هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بكسل لتصوير العمق.وتحتوي هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكنها تضاعف سرعات الشحن إلى 67 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.