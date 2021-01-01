

تيك توك تكافح التنمر بمقاطع الرسوم المتحركة تيك توك تكافح التنمر بمقاطع الرسوم المتحركة

بدأت منصة تيك توك شراكتها مع ستة من أشهر مصممى الرسوم المتحركة، وذلك لإنشاء مقاطع فيديو تساهم في التوعية حملة ضد التنمر على نظامها الأساسي بدءًا من اليوم، فمن المتوقع رؤية بعض الرسوم المتحركة الجديدة الجميلة منشورة على حسابات منصة الفيديو القصير.



وحسبما ذكر موقع "The Verge" تعاونت شركة تيك توك لإنشاء وكتابة جميع مقاطع الفيديو بواسطة رسامي الرسوم المتحركة الشهيرة على منصتها، والتى تهدف إلى عرض وجهة نظرهم حول الضغوط التي يواجهها المبدعون على المنصة .



فيما تتجه جميع الأنظار حاليًا حول العالم على الرسوم المتحركة النابضة بالحياة فى الـ تيك توك، حيث كانت المنصة الملجأ لرسامي الرسوم المتحركة، الذين وجدوا أن تنسيق تيك توك القصير يجعل من الممكن لهم إنشاء إخراج جيد ومتسق يثير إعجاب المشاهدين.

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وتضم الحملة العديد من صانعي المحتوى والأكثر متابعة على الإنترنت، يعد أشهرهم كينج ساينس الذي تخطى عدد متابعيه حاجز 11 مليون شخص، مما يجعله من بين المستخدمين الأكثر متابعة، كما تضم الحملة أيضًا كلا من وكذلك آمي رايت، كيلي إيميرش وميلكي ميتشي.وتعتبر الحملة جزء من استراتيجية تيك توك لمكافحة التنمر، حيث تعتبر أن الجانب الأهم هو التوقعات التي تضعها الشركة للمنصة، حيث تريد الشركة التأكد من أن المستخدمين يعرفون القواعد، بحيث إذا تمت إزالة مقطع الفيديو الخاص بك، وقالت تارا وادوا، مديرة السياسة والخصوصية في TikTok US لموقع The Verge "هذه ليست المرة الوحيدة التي تفكر فيها في إرشادات المنصة، لذا فليس الأمر كما لو كنت في مكتب المدير".ومن المتوقع أن هذه الإجراءات لن تحمي بالضرورة كل صانع محتوى، فالنظام الأساسي مليء بالمجتمعات التي تشارك قصصًا ضعيفة، ويمكن أن ينطلق أحدهم إلى النجومية بين عشية وضحاها، ولتجنب الضغط الذي يتعرض له المبدعون على المنصة، بسبب المتحرشين والمتنمرين دشنت الشركة الصينية تيك توك هذه الحملة للتوعية ضد هذه النوعية من المتنمرين.