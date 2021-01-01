خلال الساعات الماضية، تداولت المواقع الإخبارية قرار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة مخاطبة شركات المحمول لتحديث بيانات المشتركين بها، بعد انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير المعلوم بيانات مستخدميها.
وكشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تلزم شركات المحمول بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط التي تعمل على أنظمة الشركات، ووقف كل الشرائح التي لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخطوط الجديدة، ويأتى ذلك ضمن الأطر التنظيمية التي يصدرها الجهاز، التي من شأنها حوكمة سوق الاتصالات وتحديد إجراءات بيع شرائح التليفون المحمول وتسجيل بيانات مستخدميها.
وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات تحديث البيانات لخطوط المحمول عبر الشبكات المختلفة، وفقًا لخدمة العملاء في شركات المحمول، وذلك في السطور التالية..
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تجنبا لإيقاف الخط.. طريقة تحديث بيانات هاتفك المحمول
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق