

تسريب مواصفات وأسعار الهاتف Samsung Galaxy S21 FE تسريب مواصفات وأسعار الهاتف Samsung Galaxy S21 FE

في الآونة الأخيرة أكدت شركة سامسونج أنها تعمل حاليا على الهاتف Samsung Galaxy S21 FE ليكون خامس الهواتف في سلسلة هواتف Galaxy S21 Series، والآن ظهر تسريب جديد يكشف عن مواصفات وأسعار هذا الهاتف القادم حيث سيصل مع مواصفات رائدة وسعر قد يكون مرتفعا نوعا ما ولكن هذه ما زالت تسريبات ولم تعلن الشركة عن أي شيء بخصوص مواصفات هذا الهاتف، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على أبرز ما جاء في هذا التسريب.



مواصفات Galaxy S21 FE

وفقا لهذا التسريب الجديد فإن هذا الهاتف سيصل مع شاشة Super AMOLED تدعم خاصية Always-on display حجمها 6.41 بوصة بدقة 2400×1080 وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف Samsung Galaxy S21 FE سيتوفر مع معالج ثماني Qualcomm Snapdragon 888 5G المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1.



الهاتف Samsung Galaxy S21 FE سيتضمن 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 كما أن هذا الهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية وسيدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.

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هذا الهاتف القادم سيصل مع بطارية بسعة 4500 ملي أمبير وستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط مع دعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط بالإضافة إلى أنه سيتوفر للشراء بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول سيضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني سيضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.سعر الهاتف Samsung Galaxy S21 FEالهاتف Samsung Galaxy S21 FE سيباع بسعر يبدأ من 625 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 720 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وفي النهاية لا تنسوا العودة إلينا عندما يتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي حتى تتعرفوا على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف Samsung Galaxy S21 FE