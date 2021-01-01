أعلن وكلاء شركة آسوس أن أحدث هواتف ROG Phone الذي أطلقتها الشركة مؤخرا سيصل قريبا أسواق روسيا وعدد من بلدان آسيا وأوروبا.
ويصنف هاتف ROG Phone 5 من بين أفضل الهواتف الموجودة حاليا في العالم، وكواحد من أبرز الأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب، لما يوفره من أداء عال في التعامل مع البيانات والرسوميات، وبفضل قدرته على الاتصال مع شبكات 5G الحديثة.
ويتمتع هذا الجهاز بأداء مميز بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات ROG UI.
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التعليقات على آسوس تطرح أحد أفضل هواتفها في أسواق جديدة
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