أضف إعلانك مجاناً
rent car _mercedes for rent
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|افضل مكتب تأجير سيارات في القاهرة يعد شركة تورست كار من افضل مكاتب تأجير سيارات في القاهرة حيث نوفر جميع انواع تأجير السيارات الفارهه. تاجير مرسيدس ايجار سيارات دفع رباعي تويوتا لاند كروزر , نيسان باترول ,جراند شيروكي , توريد للشركات سيارات للايجار و ايضا لليموزين . ايجار سيارات في مصر ايضا لديها ايجار سيارات هيونداى توسان و كيا سبورتاج , و ايجار سيارات اقتصاديه هيونداى النترا . 01003203210
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01003203210
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280247
تأجير تويوتا راش 7 ركاب مع السائق هل تبحث عن سيارة عائلية مريحة وآمنة لرحلاتك؟ نقدم لكم عرضًا مميزً.
4/8/2024
تورست كار علي تقديم افضل خدمات الليموزين في مصر من خلال توفير العديد من وسائل الراحة والرفاهية عند ت.
4/8/2024
مرسيدس فيانو v250 ايجار مرسيدس V250 الفان الفاخر للمناسبات الخاصة والجولات عندما يتعلق الأمر بتنظي.
4/8/2024
ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
4/8/2024
ايجار ليموزين مرسيدس استئجار مرسيدس E200 2023 لرحلات رجال الأعمال تعتبر مرسيدس بنز من الشركات الرائد.
4/8/2024
إيجار ليموزين لاستقبال من المطار وصول فاخر يبدأ من لحظة الهبوط! استقبال من المطار بسيارة ليموزين فاخ.
4/8/2024
مرسيدس للايجار اليومي ,ايجار سيارات مرسيدس بدون سائق ,اسعار ايجار سيارات مرسيدس ,اسعار ايجار مرسيدس .
4/8/2024
,مرسيدس للايجار اليومي ,ايجار سيارات مرسيدس بدون سائق ,اسعار ايجار سيارات مرسيدس ,اسعار ايجار مرسيدس.
4/8/2024
ايجار سيارات فخمه حراج ,ايجار مرسيدس 2021 ,ايجار مرسيدس c180 ,ايجار مرسيدس بالسائق ,ايجار مرسيدس يوم.
4/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
3/8/2024
اكتشف الفخامة المتقدمة مع مرسيدس S 450 رفاهية لا تضاهى وتقنيات مبتكرة استعد لتجربة قيادة استثنائ.
3/8/2024
ليموزين زفاف بأفضل الأسعار استئجر ليموزين رولز رايس للزفاف اختيار ليموزين رولز رويس لحفل زفافك يعك.
3/8/2024
شركة نقل سياحي متابعه الاداره معك حتي الوصل في امان احجز واتصل علي 01501511138 -01144364272 جميع ال.
2/8/2024
ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
1/8/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وفاخرة من وإلى المطار؟ نحن نقدم لك **خدمة الليموزين الفاخرة للمطار** التي.
1/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.