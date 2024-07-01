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Uniform Housekeeping ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 )

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
Uniform Housekeeping ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب ونقوم تنفيذ جميع الموديلات والتصاميم المختلفه من يونيفورم الهاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان - المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال ل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: meroneseim
التليفون: 01118689995

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان - المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2024
رقم الإعلان: 2277380

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بالطو للمصانع والشركات - في الجيزة مصر

بالطو للمصانع والشركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو للمصانع والشركات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: ملابس خريجين - في الجيزة مصر

ملابس خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس خريجين 01200561116 توجد تشكيلة فريدة ومتنوعه من اجمل الارواب والاوشحة وكابات التخرج واقل اسع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/5/2024
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