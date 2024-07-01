(للبيع)
|Uniform Housekeeping ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب ونقوم تنفيذ جميع الموديلات والتصاميم المختلفه من يونيفورم الهاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان - المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال ل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|meroneseim
|التليفون:
|01118689995
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|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان - المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277380
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